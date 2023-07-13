Большая змея залезла в один из частных домов на улице Андрейченко Новокодацкого района в Днепре.
Инцидент произошел во вторник, 11 июля, около 12 часов дня, говорится в сообщении ГСЧС в Днепропетровской области.
Метрового "хищника" хозяйка дома заметила на кухне и сразу вызвала в помощь спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По прибытию к месту вызова сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям были обнаружены пресмыкающаяся, длиной метр - он находился на кухне жилого дома.
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Спасатели его поймали и вывезли в природную среду.
Кроме того, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели с владелицей помещения разъяснительную беседу относительно осторожного обращения в случае обнаружения пресмыкающихся.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина гранатой угрожал женщине с ребенком.
Преступление произошло вечером 11 июля в квартире в Индустриальном районе Днепра.
Муж пришел в квартиру женщины, с которой живет и вырвал чеку, угрожая взорвать гранату. В жилье также находился их общий ребенок, двухлетний мальчик.
Правоохранители через два часа 32-летнего задержали мужчину и забрали боеприпас. К счастью, женщина и ребенок не пострадали.
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