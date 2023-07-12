В Днепре мужчина гранатой угрожал женщине с ребенком.

Преступление произошло вечером 11 июля в квартире в Индустриальном районе Днепра.

Как сообщили в ГУ Нацполиции области, на место происшествия прибыли правоохранители, силовики и взрывотехники.

Муж пришел в квартиру женщины, с которой живет и вырвал чеку, угрожая взорвать гранату. В жилье также находился их общий ребенок, двухлетний мальчик.

Правоохранители спустя два часа 32-летнего задержали мужчину и забрали боеприпас.

К счастью, женщина и ребенок не пострадали – пострадавших в результате происшествия нет.

По указанному факту было открыто два уголовных производства, а именно незаконное обращение с взрывчатыми веществами и угроза убийства.

Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.

Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.

Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.

К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.

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