Преступление произошло вечером 11 июля в квартире в Индустриальном районе Днепра.
Как сообщили в ГУ Нацполиции области, на место происшествия прибыли правоохранители, силовики и взрывотехники.
Муж пришел в квартиру женщины, с которой живет и вырвал чеку, угрожая взорвать гранату. В жилье также находился их общий ребенок, двухлетний мальчик.
Правоохранители спустя два часа 32-летнего задержали мужчину и забрали боеприпас.
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К счастью, женщина и ребенок не пострадали – пострадавших в результате происшествия нет.
По указанному факту было открыто два уголовных производства, а именно незаконное обращение с взрывчатыми веществами и угроза убийства.
Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.
Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.
Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.
К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.
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