Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, сотрудники ГБР разоблачили в Днепре группу из десяти человек, которая мошенническим путем, под видом помощи ВСУ, получала горючее от представителей АЗС.
По данным расследования, группа состояла из шести военнослужащих и четырех гражданских лиц. Они подделывали письма якобы от имени руководства одной из воинских частей, в которых представителей АЗС просили предоставить топливо для выполнения боевых задач подразделений ВСУ.
В течение четырех месяцев представители заправок, ничего не подозревая, предоставляли топливо в соответствии с этими фальшивыми письмами. В общей сложности было предоставлено более 50 тонн бензина и дизельного топлива на сумму 2,5 миллиона гривен. Полученное горючее злоумышленники затем перепродавали на территории Днепропетровской области.
В ходе обысков у фигурантов были изъяты черновые записи, поддельные штампы и печати воинской части.
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Сотрудники ГБР сообщили злоумышленникам о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании поддельного документа (часть 3 статьи 28, часть 4 статьи 358, часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины).
По указанным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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