Так, в Днепре мужчина был очень расстроен задержкой заработной платы на работе.
Поэтому мужчина пытался покончить с собой из-за зарплаты.
В Днепре в жилом массиве "Солнечный" мужчина пытался перерезать себе вены на руках из-за отсутствия зарплаты.
"В переулке Любарского во дворе многоэтажного дома на лавочке мужчина перерезал себе руки. Его увидели неравнодушные днепряне и вызвали скорую и полицию. Оказалось, что мужчина решил покончить с собой из-за невыплаты заработной платы", - говорится в сообщении.
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На место оперативно приехали полицейские, оказавшие первую помощь пострадавшему. Затем медики госпитализировали мужчину в больницу.
Источник: "Днепр Оперативный".
Ранее сообщалось, что в Днепре неадекват угрожал водителю маршрутки ножом.
Пассажир в салон маршрутки и угрожал ножом водителю за, по его мнению, медленную езду транспорта.
Беспокойный пассажир начал угрожать водителю маршрутки, потому что они якобы слишком медленно ехали.
В какой-то момент водитель транспорта пригрозил вызвать полицию, на мужчина сказал, что вызовет сам.
Сообщается, что вел себя неадекватно и нецензурно высказывался в сторону водителя.
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