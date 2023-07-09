Житель Днепра чуть не наделал беды из-за работы.

Так, в Днепре мужчина был очень расстроен задержкой заработной платы на работе.

Поэтому мужчина пытался покончить с собой из-за зарплаты.

В Днепре в жилом массиве "Солнечный" мужчина пытался перерезать себе вены на руках из-за отсутствия зарплаты.

"В переулке Любарского во дворе многоэтажного дома на лавочке мужчина перерезал себе руки. Его увидели неравнодушные днепряне и вызвали скорую и полицию. Оказалось, что мужчина решил покончить с собой из-за невыплаты заработной платы", - говорится в сообщении.

На место оперативно приехали полицейские, оказавшие первую помощь пострадавшему. Затем медики госпитализировали мужчину в больницу.

Источник: "Днепр Оперативный".

Ранее сообщалось, что в Днепре неадекват угрожал водителю маршрутки ножом.

Пассажир в салон маршрутки и угрожал ножом водителю за, по его мнению, медленную езду транспорта.

Беспокойный пассажир начал угрожать водителю маршрутки, потому что они якобы слишком медленно ехали.

В какой-то момент водитель транспорта пригрозил вызвать полицию, на мужчина сказал, что вызовет сам.

Сообщается, что вел себя неадекватно и нецензурно высказывался в сторону водителя.

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