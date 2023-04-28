Супруги в Днепре во время ракетной атаки разбудили их пес.
Об этом пишет Днепровская ОГА в телеграммах .
“На параллельной улице приходит в себя от ночного кошмара еще одна семья. Александра и Наталью в половине пятого разбудила их Бася. На ночь овчарку запустили в дом. Услышав воздушную тревогу, она бросилась к хозяевам. Как могла известить об опасности. Мужчина и женщина в шоке, но цели. Осколки вражеского железа застряли в стене дома”, - сообщают в ОГА.
Напомним, установлено, что в результате обстрела Самарского района Днепра травмы получили два человека – 58-летний мужчина и 57-летняя женщина, их госпитализировали в больницу.
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По факту ночного обстрела Днепра возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
28 апреля в 4 часа утра прозвучала воздушная тревога, разбудившая украинцев в разных уголках страны. Одна из российских ракет попала в многоэтажку в городе Умань.
Для обстрелов россияне использовали крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Они не в первый раз их используют, ранее ими российские солдаты стреляли по Сирии.
Напомним, из-под завалов извлекают тела, количество погибших детей увеличилось.
Как писала Politeka, жительница дома в Умани показала первые минуты трагедии, видео.
Также Politeka сообщала , что появились кадры с места гибели молодой женщины и ребенка.