История спасателей, попавших под российский ракетный удар по аэропорту в Днепре в апреле 2022 года.

Около месяца назад умерла спасительница Евгения Дудка, пострадавшая во время ракетной атаки по аэропорту Днепра. Ее муж Игорь Гетало чудов выжил. Они познакомились благодаря работе в ГСЧС. В интервью для "ТСН" он рассказал о том трагическом дне, когда потерял свою любимую.

В полдень 10 апреля произошел ракетный удар по аэропорту, на место происшествия сразу направили спасателей. Так вышло, что на место отправили подразделение Игоря. Также туда помчалась и спикер ГСЧС Женя.

Мужчина вспомнил, как они дождались отбоя тревоги и приступили к тушению пожара. Не спешили, ведь поступила информация, что людей внутри нет. В течении ликвидации огня, раздавался сигнал тривоги и им приходилось отходить на безопасное расстояние.

Когда спасатели почти выполнили свою работу раздался взрыв. Спасатели тогда находились в ангаре на территории аэропорта. Игорь, Женя и их коллеги просто никак не могли успеть выйти оттуда.

Игорь был ближе всех к эпицентру взрыва и до сих пор мужчина не может понять, как ему удалось вообще остаться в живых. Ракета прилетела в семи метрах от него.

"Во время этого взрыва были ранены шесть спасателей, но, к большому сожалению, моя жена, Женечка, была ранена тяжелее всех. У меня были осколочные ранения ног, контузия... Наши коллеги получили аналогичные травмы. Жене один из обломков залетел под бронежилет. Ну и с этого дня жизнь разделилась на "до" и "после", - поделился Игорь Гетало.

До ранения пара не была расписана. Игорь поехал в ювелирный магазин сразу, как его выписали из госпиталя и поехал в больницу, чтобы расписаться с Женей прямо там.

Сначала Евгении Дудке сделали операцию в Украине, а на реабилитацию повезли в Германию. Девушка каждый день публиковала посты, где призывала украинцев никогда не сдаваться. После чего она вернулась в Украину, ведь за границей лечение не давало результатов. Одна из украинских больниц согласилась продолжить ее лечение здесь.

Женя 11 месяцев боролась за жизнь и перенесла десятки операций. Все это время она не могла есть обычную пищу, поэтому получала питание через вену. Несмотря на боль и тяжелое ранение, пыталась выходить на улицу и не опускала руки. Но ее организм не выдержал. Евгения Дудка скончалась 7 марта 2023 года.

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