Некоторые жители дома вернулись в свои квартиры, которые по минимуму пострадали после ракетного удара. Каждый из них поделился переживаниями.

14 января 2023 года город Днепр содрогнулся от взрыва. Около 15:40 российская ракета попала в жилой девятиэтажный дом на Набережной Победы, 118. Два подъезда разрушены до основания. 46 человек погибли. Многие жители этого дома уцелели лишь чудом. Выжившие пообщались с журналистами "Медузы" и поделились своими переживаниями.

Некоторые жители дома вернулись в свои квартиры, которые по минимуму пострадали после ракетного удара. Каждый из них поделился, что сейчас очень тяжело находится в собственных квартирах. Раньше это место для них было самым лучшим в мире.

Владимир Георгиевич, который живет на втором этаже корпуса рядом с эпицентром взрыва, рассказал, что ему трудно заходить во двор. Каждый раз он вспоминает о десятках погибших соседей и пропавших без вести людей. А это значит, что во время взрыва их тела просто разорвались на молекулы. Их просто-напросто испепелило, и нет даже останков.

Жительница дома Ирина вспомнила о своей соседке, которая после ракетного удара не разговаривала на протяжении целого месяца. Сама же Ирина постоянно находится в напряжении и ее "моментами накрывает". При этом женщина говорит, что никуда не хочет переезжать, как и многие другие, кто выжил. Они надеются, что все отстроят.

Елена, которая живет через один подъезд от пострадавшего корпуса на шестом этаже, честно призналась в том, что у нее начались проблемы со сном.

"Стало страшно спать. Если сирена - я теперь не сплю, потому что непонятно, куда прилетит эта следующая российская уродская металлоломная ракета", - пояснила она.

Такие же проблемы со сном и у ее соседа Василия, потому ночевать он уезжает в другую часть города, к друзьям, ведь только так он может хоть немного поспать.

Жительница дома Света вместе с семьей переехала в другое место, но даже там ей неспокойно.

"У меня появилось много чрезмерной тревожности. Все время кажется, что сейчас и сюда прилетит, в то место, где мы сейчас живем. Появился страх, что нас добьют: и меня, и родителей. Но я пытаюсь с этим бороться, мы работаем с психологом Каждый раз, когда я иду мимо своего дома и вижу разрушения, то это как в первый раз. Просто сейчас я уже не рыдаю. Мне кажется, я никогда не привыкну к тому, что на месте тех подъездов ничего нет. Что там пустота", - рассказала днепрянка.

Напомним, что женщина, чудом выжившая в доме в Днепре рассказала, что ее спасло.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что папы не стало.

Также Politeka писала, как сегодня выглядит дом в Днепре на Победе.