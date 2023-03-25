Сегодня похоронили капитана Алексаха Сергея Леонидовича, родившегося в Днепр и сражавшегося на востоке страны. Об этом сообщает в Фейсбуке, сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.
Капитан Алексаха Сергей Леонидович родился 17 июня 1977 года в городе Днепр (до 2016 года – Днепропетровск).
После окончания школы поступил в Харьковский институт воздушных сил. В течение 1998-2014 годов проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины, после чего по состоянию здоровья вернулся в гражданскую жизнь.
После начала полномасштабной войны Сергей не остался в стороне и снова вступил в ряды ВС Украины. В составе одного из подразделений воинской части А0409 в должности командира взвода он преданно защищал Украину от захватчиков, давая достойный отпор враждебным оккупационным войскам.
18 марта 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области Алексаха Сергей погиб.
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Как сообщают друзья воина, он был командиром взвода. У Сергея Алексаха остались мама, брат, жена и две дочери.
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