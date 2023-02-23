24 февраля 2022 года Мария Карачун из Днепров очнулась от взрыва. Она была на 38-й неделе беременности.

Об этом говорится в сюжете "Фактов".

Эти события годичной древности до сих пор в памяти 33-летней Марии Карачун, будто это было вчера. Женщина вспоминает, что сразу начались звонки на телефон мужчины. Они были тревожны.

"Меня начинает трясти. Муж подрывается, хватает телефон, глаза огромные. И у него начинают трястись руки - война началась!" – вспоминает Мария.

У Марии была вторая тяжелая беременность. Первая, говорит женщина, окончилась трагически на немалом сроке. На этот раз она постоянно была под наблюдением врачей. Поэтому решила срочно ехать в роддом.

"Мне нельзя было нервничать вообще. Я разговаривала с ребенком. Я сказала: "Давай мы встретимся сегодня", - рассказывает Мария.

Под вой сирен и пролистывание новостей у женщины начались схватки. Наверное, это произошло от стресса. Мария родила вечером. Сама. Рассказывает, что не паниковала в больнице. Но все же пришлось бегать в бомбоубежище.

"Я родила в 20:12. Я помню, мы с нянечкой шли в лифт, она взяла меня за руки и говорит: "Только не волнуйся, у тебя - молочко и ребеночек".

На третий день новорожденного Святослава и Марию выписывали. А в городе – сирена за сиреной.

"Бомбохранилище не было оборудовано, стульев не хватало. Я сидела на полу в пальто, на пакете. Нам приносили смесь, и все кормили детей", - говорит Мария.

Только сказали, что можно выходить из бомбоубежища, все побежали. Люди очень перенервничали. Мария, конечно, выписку из роддома представляла иначе. Женщина признается: уже год, потеряв глубокий сон, не может надолго отпустить от себя сына.

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