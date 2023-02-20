Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в СБУ Днепропетровской области.
Так, сообщается, что СБУ заблокировала на Днепропетровщине масштабный механизм присвоения бюджетных денег на поставку электроэнергии в регионе.
«Установлено, что сделку организовало руководство одного из местных энерготрейдеров и должностные лица областного предприятия критической инфраструктуры. Они умышленно заключили договор на поставку электроэнергии по завышенным ценам, при этом полученную прибыль делили между собой», - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер нанесенного государству ущерба составляет почти 5 млн гривен.
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В ходе обысков обнаружили денежные средства, а также черновую финансовую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Четверым организаторам сделки уже сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: - ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией),
– ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
– ст. 366 (служебный подлог).
Двум подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Нафтогазе напомнили о важных изменениях и кого они касаются.
Также сообщалось, что Ощадбанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.
Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогазу" пожаловались на махинации.