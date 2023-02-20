Буквально за 10 минут до взрыва 14 января Ольга была в комнате, которой уже нет. Она работала за ноутбуком и осталась жива только потому, что муж позвал ее в уцелевшую соседнюю комнату.

Это уже третий раз из-за россиян Ботвиновой и ее мужу пришлось обнулять жизнь. В 2014 году они уехали с Донбасса, поселились в Херсоне, потом пришлось бежать в Днепр, где они чудом пережили страшную трагедию, унесшую жизни 46 человек.

В этот раз на своей странице в Instagram Ольга поделилась радостной новостью. Она мощно вернулась к работе и провела масштабный нетворкинг.

"Мое сердце пылает 💛💙Сегодня было до мурашек на коже. Большой нетворкинг 170 + невероятный людей на волне развития, новых знакомств и масштабирования своего дела. Знакомились, заявляли о себе и своем деле, получали инструменты нетворгинга, много практиковали и думали о смелых целях. Для меня лично и нашей команды, сегодня, как второй ДР снова выйти на сцену и быть полезной. Это не передать словами этот вайб. Люди - самый ценный ресурс, не устаю повторять! Цены своих людей, и будь таким супер-ценным человеком для других!", - подчеркнула Ботвинова.

Напомним, ранее сообщалось, как спустя месяц после трагедии выглядит дом в Днепре.

Также сообщалось, что мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло их в доме на Набережной Победы.

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