На фронте под Бахмутом оборвалась жизнь 30-летнего жителя Синельниково Романа Вараввы.

«Горькая потеря снова постигла нашу общину. Во время выполнения боевых задач погиб синельниковец Варава Роман Сергеевич. Это произошло 17 февраля в районе одной из самых трудных точек на восточном фронте – г.Бахмут Донецкой области. Болезненное известие получили сегодня. 30-летний Защитник Украины служил стрелком стрелковой роты одной из воинских части ВСУ. Был смелым и отважным воином, верным боевой присяге.

Военный умело воевал на передовой. За мирную жизнь в родной Украине. За свободное голубое небо, золотистые поля, за счастливые улыбки своих детей и всех детей Украины. Ради этого Роман пожертвовал самой ценной своей жизнью…», - говорится в сообщении на странице «Синельниково – Sin City Life».

В комментариях к сообщению сообщили, что у защитника остался сын.

«Царство небесное нашему Герою! Низкий поклон ему и вечная память... Искренние соболезнования родителям Сергею и Алле, жене Инночки и Малому Данилке... Держитесь, дорогие. Утрата ваша невосполнима, боль безгранична, благодарность вам за сына - это так ничтожно мало по сравнению с его жизнью...Смерть проклятущим врагам!»,

«Проклятая война, уносит лучших людей, мне страшно, сколько погибло ребят, еще страшнее когда знакомых, у которых замечательные семьи... Сочувствие Инночке и Дани. Царство небесное герою» .

Напомним, нардеп получил повестку прямо на улице.

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