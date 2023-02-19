Ракета уничтожила целый подъезд многоэтажки. Одной из жертв этой страшной трагедии стал 17-летний Максим Богуцкий. Во время обстрела Максим был дома сам.
«Мой брат со своей семьей жили на 7-м этаже, они остались без всего, а хуже всего – не стало их сына Максима. Квартиры не стало… Машина, на которой работает брат, сгорела. Все документы, деньги… Ничего нет», – рассказал Алексей, дядя погибшего.
Максим был выпускником учебно-воспитательного комплекса №111. Далее пошел учиться в Национальном техническом университете "Днепровская политехника". Был отличником, студентом бюджета. В университете в день, когда обнаружили тело погибшего студента, тоже рассказали о трагедии.
«Беда... Под завалами дома, в который попала российская ракета, оказался наш первокурсник Максим Богуцкий, студент группы 123-22-1. Сегодня надежда найти его живым угасла. Максима, навеки студента, будем помнить как светлого, активного и умного человека, нашего отличника», – написали в учебном заведении.
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Всего в результате трагедии 14 января без жилья в Днепре осталось более тысячи человек.
Напомним, ранее сообщалось, как спустя месяц после трагедии выглядит дом в Днепре.
Также сообщалось, что мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло их в доме на Набережной Победы.
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