Ранее Ольга рассказывала, что буквально за 10 минут до взрыва находилась в комнате, которой уже нет. Она работала за ноутбуком и осталась жива только потому, что муж позвал ее в соседнюю комнату, которая уцелела. Теперь 14 января для Ботвиновой и ее мужа — второй день рождения.

"«ВСЕ может измениться в ОДИН МОМЕНТ». Фраза, которая изменила мою жизнь 14 января в день страшной трагедии в Днепре. Для миллионов украинцев все изменилось в один момент 24 февраля 2022. Для тысяч турков и сирийцев все изменилось в один момент землетрясения … Может тебя не касаются катастрофы мирового масштаба, но каждый из нас переживает личные вызовы, потери, потрясения… Если в твоей жизни все замечательно - благодари Бога и наслаждайся жизнью и ее благами и старайся быть полезным окружающим тебя", — пишет Ольга на своей странице в Instagram.

Это уже третий раз из-за россиян им пришлось обнулять жизнь. В 2014 году она с мужем уехала с Донбасса, поселились в Херсоне, затем пришлось бежать в Днепр.

"Мы с супер-меном пережили страшную трагедию, чудом остались живы и начали жизнь заново. Я тотально счастлива, что такая возможность есть у нас. Сила любви, благодарности и веры день за днем помогает нам проходить сложнейший период жизни. Любовь в наших сердцах — это Божественный Дар. Любите, будьте Любимыми, теряйте голову от любви СЕЙЧАС", — подчеркнула Ботвинова.

Напомним, ранее сообщалось, как спустя месяц после трагедии выглядит дом в Днепре.

Также сообщалось, что мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло их в доме на Набережной Победы.

Также Politeka.net писала, что маленькая дочь Михаила кореновского узнала, что папі не стало.