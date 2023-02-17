Украинцы могут получить штраф от 2550 до 3400 гривен.

Такое наказание можно понести за незаконное ношение формы украинских военных, объяснил юрист Илья Хромец на портале B2Bconsult.

Одежду у лица-правонарушителя также конфискуют.

В 2019 году правительство обновило статью о "Незаконном ношении военной формы одежды со знаками отличия военнослужащих".

Согласно закону, нарушители получат предупреждение, а в худшем случае штраф от ста пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 2550 гривен до 3400 гривен. Также военную форму должны конфисковать.

Кого не будут наказывать за ношение военной формы?

В период военного положения право на ношение военной формы одежды имеют:

• Президент Украины;

• Министр обороны Украины;

• военное командование;

• военнослужащие ВСУ, Сил территориальной обороны ВСУ и других военных формирований;

• военнообязанные при прохождении собрания;

• резервисты, курсанты и лицеисты;

• граждане, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды.

Запрет на ношение какой-либо формы или одежды, напоминающих военную и вводящих в заблуждение, не распространяется на ношение служебной, специальной формы в рабочее время работниками:

• правоохранительных органов;

• органов специального назначения с правоохранительными функциями;

• органов прокуратуры.

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