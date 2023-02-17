Украинцы могут получить штраф от 2550 до 3400 гривен.
Такое наказание можно понести за незаконное ношение формы украинских военных, объяснил юрист Илья Хромец на портале B2Bconsult.
Одежду у лица-правонарушителя также конфискуют.
В 2019 году правительство обновило статью о "Незаконном ношении военной формы одежды со знаками отличия военнослужащих".
Согласно закону, нарушители получат предупреждение, а в худшем случае штраф от ста пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 2550 гривен до 3400 гривен. Также военную форму должны конфисковать.
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Кого не будут наказывать за ношение военной формы?
В период военного положения право на ношение военной формы одежды имеют:
• Президент Украины;
• Министр обороны Украины;
• военное командование;
• военнослужащие ВСУ, Сил территориальной обороны ВСУ и других военных формирований;
• военнообязанные при прохождении собрания;
• резервисты, курсанты и лицеисты;
• граждане, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды.
Запрет на ношение какой-либо формы или одежды, напоминающих военную и вводящих в заблуждение, не распространяется на ношение служебной, специальной формы в рабочее время работниками:
• правоохранительных органов;
• органов специального назначения с правоохранительными функциями;
• органов прокуратуры.
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