Чоловік неодноразово був під судом, зокрема за злочини, пов'язані з наркотиками.

Житель Запоріжжя, який спалив дві військові автівки, постане перед кримінальним судом, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у вироку, ухваленому Комунарським районним судом міста Запоріжжя 13 лютого.

Спалив військові авто за гроші

У вересні та жовтні 2024 року чоловік спалив дві військові автівки, виконуючи накази невідомої особи, з якою вів переписку через месенджер. Як з'ясувалося, жертва цієї маніпуляції познайомилася з жінкою, співробітницею колекційної фірми. Вона запропонувала йому "легкий заробіток", пообіцявши платити за підпали автівок. За її словами, ці підпали мали налякати боржників або помститися чоловікам, які зрадили своїм дружинам.

Як підпалювався автомобіль

Чоловік спалив першу автівку, після чого сам повідомив в пожежну службу. За цей підпал він отримав 8 тисяч гривень. Однак іншого разу, коли він спалив другу військову автовку в центрі міста, порушник отримав 20 тисяч гривень, повідомляє Політека.

Спалив військові автовки – піймали на гарячому

Незадовго чоловік був затриманий на гарячому, коли намагався підпалити передню частину поліцейського автомобіля, обклавши його легкозаймистою сумішшю.

Рішення суду

Чоловік визнав свою провину та розкаявся. Раніше він неодноразово був під судом, зокрема за злочини, пов'язані з наркотиками. Під час обшуку його домівки було вилучено канабіс.

Суд визнав його винним у скоєнні злочину і призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі та штрафу на суму 17 тисяч гривень. Судове рішення можна оскаржити протягом 30 днів після проголошення вироку.

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