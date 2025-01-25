Лютий 2025 року принесе не тільки багато хороших моментів; окрім цього, в останній місяць зими, буде кілька важливих енергетичних вікон для різних видів діяльності.

За місячним календарем, у лютому є й дні, коли краще утриматися від важливих починань і прийняття рішень, оскільки енергетика цих днів не є сприятливою для змін.

Місячний цикл у лютому буде проходити через кілька ключових фаз. Почнеться він із фази зростаючого Місяця, що триває з 1 по 11 лютого. Цей період вважається сприятливим для планування та початку нових справ. 12 лютого настане повня, що є моментом, коли енергетика стає найбільш потужною, але водночас цей день не підходить для великих змін.

Після повні Місяць вступить у спадну фазу з 13 по 27 лютого, коли астрологи радять завершувати розпочаті справи і уникати великих ініціатив. 28 лютого Місяць увійде в фазу молодика, що також є не дуже сприятливим періодом для важливих рішень та змін.

Сприятливі дні для різних аспектів життя в лютому 2025 року: для починань найкращими будуть 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лютого; для фінансових питань сприятливими є 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лютого; робота вийде на найкращий рівень з 2 по 11 лютого, а також 23, 24 та 25 числа; для кохання підходять дні з 1 по 11 лютого; зуби краще лікувати 4, 5, 6, 23, 24, 25 лютого; поїздки варто планувати на 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, а також 20-23 числа.

Однак є й несприятливі дні, коли краще утриматися від важливих змін. Це, зокрема, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 і 28 лютого, а також найнебезпечніші 19 і 20 числа, коли енергетика місяця максимально напружена.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку досягнуть цілей у 2025 році: астрологи склали унікальний гороскоп

Як розвиватимуться бойові дії у 2025 році: військовий назвав три ймовірні сценарії

Небезпечні дати у 2025 році для кожного знака Зодіаку: астрологи попередили