Історія салату Цезар почалася ще на кордоні між США і Мексикою, де знаменитий італієць Чезаре Кардіні створив його для гостей свого ресторану в День незалежності США.

Італійський шеф-повар Марко Черветті пропонує свій унікальний рецепт салату, яким колись захоплювалися зірки Голлівуду.

Щоб приготувати салат Цезар, підготуйте такі інгредієнти:

салат Романо - 100 г, сир Пармезан - 15 г, сухарики з житнього хліба - 80 г, філе Анчоуса - 25 г, часник - 3 г, жовтки - 2 шт, сік лимона - 15 г, соус Ворчестер - 10 г, гірчиця в зернах - 80 г, оливкова Олія - 30 г.

Черветті радить почати з приготування соусу для салату Цезар. Спочатку розітріть часник і дрібно поріжте анчоуси, додаючи їх до миски разом із жовтками. Потім влийте свіжий лимонний сік, гірчицю і кілька крапель соусу Ворчестер. Добре збийте суміш до однорідної консистенції. Додавайте оливкову олію поступово, продовжуючи збивати, щоб отримати кремовий і насичений соус для вашого салату Цезар.

Далі підсмажте сухарики. Наріжте житній хліб на кубики і викладіть на сковорідку з невеликою кількістю оливкової олії. Підсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки, щоб вони стали хрусткими, але не пересмажились. Відкладіть готові сухарики, щоб вони охолонули.

Для основи салату використовуйте цілі листя салату Романо – їх краще не різати, щоб зберегти свіжість і текстуру. Перекладіть листя в глибоку миску і додайте до них соус, ретельно перемішуючи, щоб кожен лист був покритий цією апетитною заправкою. Далі додайте сухарики і натріть зверху Пармезан тонкими скибочками – цей штрих надасть салату насичений смак.

Салат Цезар став легендарною закускою завдяки своїй простоті й виразному смаку. Сьогодні цей рецепт перетворився на невід’ємну частину меню багатьох ресторанів, але приготувати його вдома також не важко.

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