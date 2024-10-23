Відомий український шеф-кухар розповів, як приготувати ідеальну шарлотку з яблуками та унікальним інгредієнтом, який доповнить смак.

Унікальним рецептом шарлотки Євген Клопотенко поділився в своєму youtube-каналі.

Щоб приготувати шарлотку з яблуками на 4-6 порцій, потрібно 30 хвилин.

Шарлотка з яблуками, простий рецепт з 2-3 яблук, також необхідно 2 ст. л. апельсинового соку 5 яєць 200 г цукру 200 г борошна 20 г вершкового масла, щоб змастити форму, 10 г ванільний цукор 1 дрібка солі.

Євген Клопотенко поділився рецептом шарлотки з яблуками, з'явився покроковий рецепт.

Для початку приготування шарлотки з яблуками почистьте 2-3 яблука і наріжте довільними шматочками, головне, щоб вони були приблизно однакового розміру.

Побризкайте яблука соком апельсина 2 столові ложки, щоб вони не потемнішали.

Притрусіть 5 г ванільного цукру.

Євген Клопотенко додав, щоб приготувати тісто для шарлотки - у мисці з'єднайте 5 яєць, 200 г цукру, 5 г ванільного цукру і дрібку солі - все це збийте міксером до появи білої піни.

Коли маса збільшитися в об’ємі у 3-4 рази, акуратно введіть 200 г борошна і перемішайте лопаткою, поки борошно повністю не вмішається у тісто.

Форму для шарлотки змастіть 20 г вершкового масла і присипте борошном.

Після цього викладіть у форму тісто, розрівняйте лопаткою, зверху на тісто рівномірним шаром викладіть яблука.

Випікайте свою шарлотку в духовці при 180 градусах 30 хвилин в режимі конвекції.

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