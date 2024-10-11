В Україні викрили посадовців одного з комунальних некомерційних підприємств Київської міської державної адміністрації та директора товариства в розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Подробиці інциденту повідомила прес-служба БЕБ.

Встановлено, що підозрювані оголосили два публічні тендери на закупівлю послуг із виготовлення навчальних інтерактивних відеоматеріалів та мобільного додатку. За підсумками тендерів з товариством-переможцем укладено два договори на загальну суму 5,1 млн грн.

Під час досудового розслідування було з’ясовано, що компанія-переможець, що спеціалізується на виробництві відеофільмів, мала зв’язки із службовими особами комунального підприємства. Після підписання договору посадовці, зловживаючи своїм становищем, підписали акти виконаних робіт ще до фактичного надання послуг.

Частину отриманих коштів товариство-переможець повернуло на рахунок КНП, однак 4,5 млн грн було перераховано на рахунок іншого підприємства з ознаками фіктивності за нібито надані послуги з виготовлення відеоматеріалів, які фактично не були надані.

Поставлені відеоматеріали не відповідали технічним вимогам, зазначеним у договорі, і не використовувалися за призначенням, адже доступ до них був обмежений для звичайних користувачів.

Збитки, завдані у розмірі 4,9 млн грн, були підтверджені аналітичним продуктом та висновком судово-економічної експертизи КНДІСЕ.

Директору КНП та директору ТОВ оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння майном та службове підроблення). Досудове розслідування завершено.

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