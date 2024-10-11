За словами Наталі, після оплати курсу її додали до чату, де викладачка та учасники спілкувалися переважно російською мовою.

У Києві набирає обертів мовний скандал навколо викладання онлайн-курсів фламенко - користувачі мережі діляться коментарями та деталями історії.

Про мовний скандал на своїй сторінці в соціальній мережі розповіла журналістка Наталя Бушковська.

Бушковська розповіла, що записалася на курс іспанського фламенко в танцювальній студії "El Centro Ucraniano-Español "Escuela flamenca" у Києві.

Спочатку спілкування з викладачкою відбувалося українською мовою. Журналістка оплатила курс, і її додали до чату, де діляться записами занять та спілкуються. Однак у цьому чаті всі обговорення проходили російською мовою. Коли жінка ввічливо попросила спілкуватися українською, пояснивши, що погано розуміє російську, її повідомлення було видалено.

"Я відповідаю на одне з російськомовних меседжів з ввічливим проханням писати українською, бо погано розумію російську. Зранку бачу, що моє повідомлення видалене. Добре, що я його заскрінила", — розповіла журналістка.

У приватному спілкуванні викладачка курсу, Ольга Шарапа, зазначила, що видалення повідомлення стало "найм'якшим" рішенням, яке вона могла ухвалити.

"Я не бачу нікого, перед ким мені треба вибачатися, Наталю. Більш за те, такій упевненій у собі молодій жінці немає, чому навчатися в мене", — відповіла їй авторка курсу.

На ситуацію вже відреагував Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь, який закликав надіслати офіційну скаргу. Він зазначив, що лише після цього викладачку можна буде покарати за порушення мовного закону.

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