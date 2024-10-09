Чоловікові вже висунули підозру у зловживанні службовим становищем в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Директора одного з комунальних підприємств у Дніпрі підозрюють в організації корупційної схеми, пов'язаної з закупівлею систем Starlink для місцевих шкіл.

Про це повідомили у детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Чоловікові вже висунули підозру у зловживанні службовим становищем в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Слідство з'ясувало, що комунальне підприємство повинно було закупити системи Starlink для забезпечення безперебійного зв’язку.

Проте, використовуючи своє службове становище, посадовець закупив обладнання за завищеними цінами, після чого ці "старлінки" передали для потреб шкіл регіону. Такі дії призвели до завдання 1,8 млн грн збитків державному бюджету, повідомили в Бюро економічної безпеки.

У ході розслідування правоохоронці здійснили понад 20 обшуків, під час яких вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що підтверджує вчинений злочин. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить Бюро економічної безпеки, з оперативним супроводом від Управління кіберполіції в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України та Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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