Медовик з манним кремом – це смачний, ніжний і легкий у приготуванні торт, який обов’язково сподобається усім вашим гостям та рідним.

Учасниця кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська розкрила свій улюблений рецепт з дитинства.

Інгредієнти, які вам знадобляться, щоб приготувати медовик:

150 г меду (гречаного) (7,5 ст. л.)

80 г цукру (4 ст. л. без гірки)

100 г вершкового масла (жирністю 82%)

5 г харчової соди (1 ч. л.)

100 г яєць (2 шт.)

470 г борошна (15,5 ст. л.)

Для крему:

650 мл молока

150 г цукру (7,5 ст. л. без гірки)

150 г яєць (3 шт.)

100 г манної крупи (10 ст. л. без гірки)

100 г вершкового масла (жирністю 82%)

Ванільний цукор (за бажанням)

300 г сметани (жирністю 25-30%)

У сотейнику змішуємо мед, цукор та вершкове масло. Помішуючи, прогріваємо цю суміш. Переливаємо медову масу в миску та даємо їй охолонути на кілька хвилин.

Додаємо харчову соду та ретельно перемішуємо. Вводимо яйця та борошно, замішуємо тісто до однорідності.

Готове тісто ділимо на 9 частин: 8 по 100 г і одну залишаємо для крихти. Обертаємо шматочки тіста у харчову плівку та прибираємо в холодильник на 1 годину.

Для крему: виливаємо молоко в сотейник. Змішуємо яйця з цукром, додаємо ванільний цукор, перемішуємо. Виливаємо яєчно-цукрову суміш у холодне молоко та перемішуємо. Додаємо манну крупу і знову перемішуємо. Ставимо сотейник на вогонь та варимо до готовності манної крупи, постійно помішуючи.

Знімаємо з плити, додаємо кубики холодного вершкового масла і перемішуємо до однорідності. Перекладаємо основу для крему в іншу ємність та охолоджуємо в холодильнику протягом години.

Для коржів: посипаємо стіл борошном і розкачуємо тісто в круг діаметром 23 см. Перекладаємо корж на пергамент, робимо проколи виделкою.

Випікаємо корж у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 3 хвилин. Дістаємо і, поки він гарячий, вирізаємо коло діаметром 22 см. Залишки коржів залишаємо для крихти.

Далі беремо роз'ємну форму діаметром 22 см, кладемо на дно пергамент. Викладаємо коржі, чергуючи з кремом, поки не закінчаться всі коржі.

Посипаємо торт крихтою з випечених залишків. Ставимо медовик у холодильник на 6-8 годин для просочування.

Дістаємо торт з холодильника, обережно знімаємо форму. Перекладаємо на тарілку та декоруємо край крихтою. Медовик з манним кремом готовий!

Це справжній кулінарний шедевр, який точно сподобається вам і вашим близьким. Обов'язково беріть собі рецепт Лізи Глінської на замітку!

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