Учасниця кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська розкрила свій улюблений рецепт з дитинства.
Інгредієнти, які вам знадобляться, щоб приготувати медовик:
- 150 г меду (гречаного) (7,5 ст. л.)
- 80 г цукру (4 ст. л. без гірки)
- 100 г вершкового масла (жирністю 82%)
- 5 г харчової соди (1 ч. л.)
- 100 г яєць (2 шт.)
- 470 г борошна (15,5 ст. л.)
Для крему:
- 650 мл молока
- 150 г цукру (7,5 ст. л. без гірки)
- 150 г яєць (3 шт.)
- 100 г манної крупи (10 ст. л. без гірки)
- 100 г вершкового масла (жирністю 82%)
- Ванільний цукор (за бажанням)
- 300 г сметани (жирністю 25-30%)
У сотейнику змішуємо мед, цукор та вершкове масло. Помішуючи, прогріваємо цю суміш. Переливаємо медову масу в миску та даємо їй охолонути на кілька хвилин.
Додаємо харчову соду та ретельно перемішуємо. Вводимо яйця та борошно, замішуємо тісто до однорідності.
Готове тісто ділимо на 9 частин: 8 по 100 г і одну залишаємо для крихти. Обертаємо шматочки тіста у харчову плівку та прибираємо в холодильник на 1 годину.
Для крему: виливаємо молоко в сотейник. Змішуємо яйця з цукром, додаємо ванільний цукор, перемішуємо. Виливаємо яєчно-цукрову суміш у холодне молоко та перемішуємо. Додаємо манну крупу і знову перемішуємо. Ставимо сотейник на вогонь та варимо до готовності манної крупи, постійно помішуючи.
Знімаємо з плити, додаємо кубики холодного вершкового масла і перемішуємо до однорідності. Перекладаємо основу для крему в іншу ємність та охолоджуємо в холодильнику протягом години.
Для коржів: посипаємо стіл борошном і розкачуємо тісто в круг діаметром 23 см. Перекладаємо корж на пергамент, робимо проколи виделкою.
Випікаємо корж у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 3 хвилин. Дістаємо і, поки він гарячий, вирізаємо коло діаметром 22 см. Залишки коржів залишаємо для крихти.
Далі беремо роз'ємну форму діаметром 22 см, кладемо на дно пергамент. Викладаємо коржі, чергуючи з кремом, поки не закінчаться всі коржі.
Посипаємо торт крихтою з випечених залишків. Ставимо медовик у холодильник на 6-8 годин для просочування.
Дістаємо торт з холодильника, обережно знімаємо форму. Перекладаємо на тарілку та декоруємо край крихтою. Медовик з манним кремом готовий!
Це справжній кулінарний шедевр, який точно сподобається вам і вашим близьким. Обов'язково беріть собі рецепт Лізи Глінської на замітку!
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