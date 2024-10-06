Рецепт від Лізи Глінської, української шеф-кухарки та переможниці другого сезону «Мастер Шеф», стане справжньою знахідкою для вашого сніданку.

Домашня гранола від зірки кулінарного шоу «Мастер Шеф» не лише порадує вас смаком, а й наситить ваш організм корисними речовинами.

Щоб повторити рецепт Лізи Глінської, вам знадобляться:

300 г плющеної вівсяної крупи

100 г меду (приблизно 5 столових ложок)

50 мл кокосової олії (приблизно 3 столових ложки)

70 г родзинок або журавлини

80 г горіхів (наприклад, волоських)

20 г сублімованих ягід (за бажанням, це може бути малина чи вишня)

У великій мисці з'єднайте плющену вівсянку з кокосовою олією. Ретельно перемішайте, щоб олія рівномірно покрила вівсянку. Далі додайте мед до вівсяної суміші і знову все перемішайте. Мед не тільки підсолодить вашу гранолу, але й додасть їй приємного аромату.

Після цього додайте подрібнені горіхи та знову перемішайте. Горіхи зроблять гранолу більш хрусткою та насиченою.

Викладіть отриману суміш на деко, застелене пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин. Не забувайте періодично відкривати духовку та перемішувати гранолу, щоб вона рівномірно підрум’янилась.

Після 15 хвилин випікання промийте родзинки та, якщо використовуєте журавлину, додайте їх до граноли. Випікайте ще 3 хвилини.

Вийміть деко з духовки і дайте гранолі охолонути до кімнатної температури. Це дозволить їй стати ще більш хрусткою. Перекладіть охолоджену гранолу в миску і додайте сублімовані ягоди на свій смак.

Подавайте з кефіром або білим густим йогуртом. Це ідеальний варіант для сніданку, який подарує вам енергію на цілий день!

Цей рецепт граноли не тільки смачний, але й корисний. Додаючи свої улюблені інгредієнти, ви можете варіювати його на свій смак.

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