У Верховній Раді з'явився законопроєкт про заборону російської навіть на шкільних перервах.

Нардепка від фракції «Голос» Наталія Піпа запропонувала запровадити законодавчу заборону на використання російської мови під час перерв у школах - відомо, чи передбачені штрафи за порушення.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У своєму дописі Наталія Піпа підкреслила результати моніторингу 2023-2024 років, проведеного Державною службою якості освіти України та Уповноваженим із захисту державної мови.

Згідно з цими даними, лише 41% учнів спілкуються українською мовою під час уроків і на перервах. Для підвищення рівня використання української мови в школах депутат зареєструвала законопроєкт, який зобов’язує школярів говорити українською не лише під час уроків, але й на перервах, у шкільних дворах та на стадіонах.

Основним аспектом законопроєкту є впровадження поняття «україномовне середовище» в Законі «Про освіту», що зобов'язує освітні заклади створювати умови для повного переходу на українську мову на своїй території. Крім того, вчителям заборонятиметься переходити на російську мову навіть під час неформальних розмов у школі, включаючи перерви та їдальню.

Піпа також зазначила, що законодавча ініціатива передбачає надання вчителям та директорам права робити зауваження учням, які використовують російську мову, з метою заохочення їх до спілкування українською.

«Ми повинні відійти від практики, коли учні спілкуються українською лише під час уроків. Необхідно закріпити нове правило: у суспільних та публічних місцях має використовуватися виключно державна мова», - додала нардепка.

Важливо зазначити, що законопроєкт не передбачає жодних штрафів або покарань. Ця законодавча ініціатива орієнтована на стимулювання використання української мови шляхом заохочень та впровадження правил, а не через каральні заходи.

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