Пенсіонери повинні зробити це з 25 вересня протягом шести місяців, щоб не втратити пенсійні виплати, адже інформація про невиконання передається до ПФУ.

У державному "Ощадбанку" попередили українських пенсіонерів про необхідність пройти ідентифікацію в їхній фінансовій установі - інакше доведеться йти в ПФУ.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов зазначив, що до контакт-центру надходить багато запитів щодо процедури ідентифікації пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Він підкреслив, що така ситуація очікувана, оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів, з 25 вересня 2024 року протягом наступних шести місяців ці пенсіонери повинні пройти ідентифікацію.

Якщо фізичне підтвердження даних не буде здійснене, "Ощадбанк" не блокуватиме автоматично видаткові операції.

Проте ця інформація буде передана до Пенсійного фонду України та інших державних органів стосовно рахунків, за якими не проводилися операції з використанням основної пенсійної картки протягом останніх шести місяців.

"Питання припинення або продовження нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції Пенсійного фонду", — повідомив він.

Голова правління "Ощадбанку" закликав пенсіонерів-ВПО не відкладати виконання цієї вимоги. Він підкреслив важливість:

своєчасного проходження ідентифікації;

проведення хоча б однієї операції з використанням основної платіжної картки до пенсійного рахунку щонайменше раз на півроку, включаючи зняття готівки та розрахунки в торговельно-сервісній мережі.

Ідентифікацію можна пройти кількома способами:

у відділенні "Ощадбанку" або територіальних органах Пенсійного фонду України;

через відеоконференцзв’язок із Пенсійним фондом;

у особистому електронному кабінеті на порталі ПФУ;

в закордонній дипломатичній установі.

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