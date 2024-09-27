У повідомленні клієнту "ПриватБанку" зазначається, що банк нав'язав йому страхування.

Клієнти "ПриватБанк" висловлюють невдоволення несправедливою системою страхових виплат - українець, який роками сплачував внески, зіткнувся з відмовою у виплатах, коли виникла необхідність.

Відповідна скарга з'явилась на порталі "Мінфін", де залишають відгуки про роботу фінустанов.

У повідомленні клієнту "ПриватБанку" зазначається, що банк нав'язав йому страхування. Чоловік роками сплачував внески, але коли звернувся за покриттям витрат на лікування, отримав відмову через формальні причини.

"ПриватБанк активно нав'язує цю страховку, мовчки списуючи гроші з картки роками, не даючи навіть шансу свідомо відмовитись. Коли ж настає реальний страховий випадок і людина витрачає десятки тисяч на лікування, компанія легко відмовляє у виплаті, посилаючись на формальності. Так сталося з моїм родичем, який через ментальні проблеми не зміг одразу звернутися за медичною допомогою", — йдеться у скарзі клієнта "ПриватБанку".

При цьому страхова компанія проігнорувала стан здоров'я клієнта "ПриватБанку", відмовивши у виплаті, незважаючи на надані очевидні докази.

Представники "ПриватБанку" відреагували на звернення, пояснивши, що рішення про виплату компенсації у випадку травми чи захворювання ухвалюється страховою компанією на основі договору, укладеного з клієнтом. У цьому договорі вказано перелік діагнозів та захворювань, за якими передбачені страхові виплати.

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