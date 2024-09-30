Крім того, у жовтні починають діяти програма від ВПП ООН, яка забезпечує надання фінансової допомоги пенсіонерам з низькими виплатами, які проживають у певних регіонах.

З 1 жовтня 2024 року деякі українські пенсіонери отримають підвищені виплати завдяки праву на вікові доплати та підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це зазначають у регіональних відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ).

Гарантоване підвищення виплат буде для групи пенсіонерів, які святкують своє 70-, 75- або 80-річчя в жовтні. Важливо, щоб їхня пенсія не перевищувала 10,34 тис. грн.

Розмір вікових доплат становить:

300 грн — для осіб, яким виповнилося 70-75 років;

456 грн — для осіб, яким виповнилося 75-80 років;

570 грн — для пенсіонерів, яким понад 80 років.

Доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН

Крім того, у жовтні починають діяти програма від ВПП ООН, яка забезпечує надання фінансової допомоги пенсіонерам з низькими виплатами, які проживають у певних регіонах.

Ця програма буде активною до кінця 2024 року та поширюватиметься на пенсіонерів, які живуть у зонах активних або показових бойових дій. Розмір доплати визначатиметься індивідуально і становитиме різницю між 3,25 тис. грн та фактичною сумою пенсії.

Основні умови програми:

Пенсія не повинна перевищувати 3,25 тис. грн.

Проживання на територіях активних чи можливих бойових дій (список, визначений наказом №309).

Відсутність допомоги з березня 2023 року від міжнародних організацій або держав на проживання для переселенців.

Заявки для отримання цієї доплати подавати не потрібно. Пенсії з урахуванням доплати будуть автоматично нараховані на банківські картки або через відділення Укрпошти.

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