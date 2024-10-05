Тетяна Литвинова, шеф-повар і ресторатор, дала простий та смачний рецепт закуски.

Уявіть собі теплий, атмосферний вечір, коли ви збираєтеся з друзями за чашкою чаю чи кави. Ці ліниві сирні булочки – ідеальне частування для таких моментів.

Щоб повторити рецепт Тетяни Литвинової, вам знадобиться:

1 тонкий вірменський лаваш

450 мл молока (можна замінити на вершки)

8 яєць

Зелена цибуля і кріп (за смаком)

Сіль і перець (за смаком)

250 г сиру

Почніть з нарізання лавашу смужками шириною приблизно 3-4 см. Потім сир наріжте на тонкі смужки або натріть на тертці. Зелень дрібно наріжте.

У великій мисці збийте яйця з молоком, додайте нарізану зелень, сіль та перець. Добре перемішайте.

На кожну смужку лавашу викладайте шматочки сиру, а потім закручуйте лаваш не дуже щільно, щоб залишити місце для заливки. Викладайте булочки у форму, поливаючи їх підготовленою заливкою.

Полийте залишками заливки і посипте натертим сиром зверху. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 20-25 хвилин, поки булочки не підрум'яняться.

Після випікання дістаньте булочки з духовки, дайте їм трохи охолонути. Сирні булочки готові! Вони виходять м'якими, ніжними і неймовірно смачними.

Цей рецепт Тетяни Литвинової стане улюбленим у вашій родині. Спробуйте приготувати!