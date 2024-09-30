Ці обмеження вводяться для запобігання використанню платіжних систем у злочинних цілях.

З 1 жовтня в Україні вступають у силу обмеження на перекази між фізичними особами з картки на картку, відповідно до нової вимоги Національного банку України (НБУ).

Про це пише регулятор.

Цей тимчасовий ліміт триватиме шість місяців.

Максимальна сума таких переказів не перевищуватиме 150 тисяч гривень на місяць. Ці обмеження вводяться для запобігання використанню платіжних систем у злочинних цілях. Вони стосуватимуться лише переказів між рахунками в одному банку на користь інших фізичних осіб.

НБУ пояснює, що введення цих лімітів сприятиме зменшенню використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема у випадках з рахунками «дропів», які є поширеним інструментом тіньової економіки.

Водночас, нові правила не торкнуться:

рахунків волонтерів, що відповідають визначеним критеріям;

осіб з підтвердженими щомісячними доходами, які не перевищують встановлену суму;

грошових переказів між рахунками одного клієнта в одному банку;

переказів юридичних осіб.

Обмеження також не застосовуються до операцій, що виконуються за реквізитами IBAN.

Згідно з даними НБУ, 98% клієнтів банків здійснюють перекази в межах, що не перевищують зазначену суму, тому ці ліміти не вплинуть на загальну фінансову активність.

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