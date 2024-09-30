Пенсія призначається незалежно від страхового стажу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

У разі зникнення особи безвісти за особливих обставин, непрацездатні члени її родини мають право на отримання пенсії по втраті годувальника.

Про це інформують у Пенсійному фонді України.

Перелік таких осіб визначається Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як оформити пенсію по втраті годувальника

За інформацією Пенсійного фонду, для призначення пенсії необхідно подати заяву та відповідні документи до сервісного центру Пенсійного фонду.

Подати заяву можна також онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через портал Дія. При цьому потрібно додати скан-копії необхідних документів.

Зверніть увагу! У пакеті документів обов’язково має бути витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсія призначається незалежно від страхового стажу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

Важливо! Право на отримання пенсії по втраті годувальника виникає через один місяць після внесення відомостей про зникнення особи до Єдиного реєстру.

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