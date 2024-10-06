Цей смачний і корисний перекус не містить консервантів і легко готується вдома.

Шеф-кухар і ресторатор Тетяна Литвинова запрошує вас приготувати натуральну фруктову пастилу, яка стане ідеальним перекусом для дітей та дорослих.

Щоб повторити рецепт Литвинової підготуйте такі інгредієнти:

300 г яблук

200 г груш

100 г слив

100 г малини (або полуниці)

Листя свіжої м'яти (за бажанням)

Щіпка кориці (для сливової пастили)

1-2 ст. ложки меду (якщо фрукти кислі)

Очистіть яблука та груші від шкірки, видаліть серцевину. Наріжте фрукти і покладіть у каструлю з невеликою кількістю води. Готуйте під кришкою до м'якості, після чого подрібніть блендером до однорідного пюре.

Для сливової пастили використовуйте 20% сливового пюре та 80% яблучного. Для грушевої – 40% грушевого та 60% яблучного. Для малинової пастили – 30% малинового та 70% яблучного пюре.

Підготуйте деко, застеливши його пергаментом. Рівномірно розподіліть фруктове пюре, товщина шару повинна бути близько 0,5 см. Якщо ви хочете, можна додати свіжу м'яту або шматочки полуниці для декору.

Висушуйте в електросушарці або духовці при температурі 50-70°C до повної готовності, приблизно 5-8 годин. Пастила готова, коли вона еластична і не липне до рук.

Готову пастилу наріжте на смужки або скрутіть у трубочки. Зберігайте у герметичній упаковці в темному місці.

Спробуйте цец рецепт від Тетяни Литвинової і насолоджуйтеся натуральними смаками пастили!

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