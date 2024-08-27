Дізнайтеся, які сидерати посадити на городі восени, щоб покращити чорнозем і забезпечити відмінний урожай навесні.

Дачникам розповіли, що треба посадити на городі восени, аби покращити чорнозем. Досвідчені городники знають, що якщо посадити на городі сидерати восени після збору врожаю, це допоможе покращити чорнозем і підготувати ґрунт до посадки садових культур навесні.

Сидерати – це однорічні або багаторічні рослини, які висіваються після збору врожаю, тобто восени, щоб покращити чорнозем і збагачувати ґрунт поживними речовинами для майбутніх культур.

Чому варто посадити на городі сидерати восени:

Вони захищають ґрунт від низьких температур узимку.

Поліпшують легкість і пухкість ґрунту, а також повітрообмін, що допомагає покращити чорнозем.

Запобігають поширенню хвороб і борються з комахами-шкідниками та слимаками.

Зменшують кількість бур’янів і перешкоджають їх розростанню.

Сприяють затриманню снігу, що забезпечує достатню вологу на весняних грядках.

Важливо! Не слід висівати сидерати однієї родини на одній ділянці для подальшого покращення чорнозему, оскільки це може негативно вплинути на урожай. Наприклад, ріпак, використаний як сидерат, не підходить для грядок під капусту, оскільки обидві рослини належать до родини хрестоцвітих.

На які сидерати варто звернути увагу, щоб покращити чорнозем:

Озимий вік : Ідеальний для важких ґрунтів, збагачує їх азотом і пригнічує бур’яни. Посадити на городі цю культуру також допомагає боротися з равликами і слимаками. Можна висівати після бобових і перед капустою.

Гірчиця : Підвищує врожайність і запобігає розвитку хвороб, таких як фітофтороз, фузаріоз і гнилі. Посадити на городі гірчицю – це хороший вибір для профілактики захворювань і покращення чорнозему.

Овес: Корисний для глинистих ґрунтів, роблячи їх пухкішими і покращуючи чорнозем. Добре бореться з гниллю. Рекомендується для грядок, де вирощуватимуть огірки, хоча сумісний з усіма овочевими культурами. Насіння слід засипати на глибину 2,5 см.

Ячмінь : Рекомендований для тих, хто планує вирощувати картоплю. Посадити на городі ячмінь – це оптимальне рішення для покращення чорнозему перед посадкою картоплі.

Конюшина: Насичує ґрунт азотом і органікою, аналогічно гною. Скошують конюшину приблизно за 2 тижні до посадки основної культури. Можна комбінувати із зерновими сидератами. Посадити на городі конюшину добре перед гарбузами, огірками та помідорами.

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