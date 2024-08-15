Смачна вечеря не обов'язково повинна включати безліч інгредієнтів, складну підготовку або дорогі продукти. Наприклад, відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво пропонує простий і водночас вишуканий рецепт пасти з фрикадельками в соусі. Цей рецепт допоможе вам швидко приготувати фрикадельки, які стануть основою смачної вечері.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram-сторінку шефа.

Інгредієнти для фрикадельок з локшиною

Для приготування цієї простої, але вишуканої вечері знадобляться: 350-400 г фаршу, 200-250 г пасти (або макаронів), 2-3 помідори, 4 ст. л. томатів у соку, 1 болгарський перець, 1 цибулина, 30-40 г сиру, зелень, сіль і 2-3 ст. л. олії. Щоб приготувати фрикадельки, використовуйте будь-який фарш, який вам до вподоби.

Як приготувати пасту з фрикадельками

Щоб приготувати фрикадельки, можна використовувати фарш на ваш вибір — шеф-кухар не наполягає на певному виді м'яса. Фарш із курятини готується швидше, тоді як свинина або яловичина нададуть страві насиченого смаку та жирності. Також можна зробити фарш самостійно.

Сформуйте з фаршу маленькі фрикадельки, змочуючи руки водою, щоб м'ясо не прилипало. Наріжте цибулю та перець маленькими кубиками. Помідори також поріжте на дрібні кубики.

Розігрійте на сковороді 1-2 ст. л. олії, викладіть фрикадельки та обсмажте їх до золотистої скоринки, після чого перекладіть у миску. У тій же сковороді обсмажте овочі до розм'якшення, періодично помішуючи. Додайте до них томати в соку, сіль, перець і перемішайте. Зменшіть вогонь, викладіть фрикадельки і тушкуйте їх до готовності, час від часу перевертаючи.

Поки ви готуєте фрикадельки, відваріть пасту. Можна використовувати спагеті або інші улюблені макарони. Щоб макарони не злипалися, воду необхідно підсолити та додати трохи олії. Відварюйте макарони відповідно до рекомендацій на упаковці — час приготування може варіюватися від 5 до 15 хвилин.

Готову пасту розкладіть по тарілках, зверху викладіть фрикадельки з соусом. Посипте натертим сиром, за бажанням. Ектор використав пармезан, але ви можете вибрати сир на свій смак. Додайте свіжу зелень, таку як петрушка, кріп або рукола, або прикрасьте страву зеленою цибулею. Ви побачите, що приготувати фрикадельки легко, а результат буде справжнім кулінарним задоволенням.

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