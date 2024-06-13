Згідно з астрологією, деякі знаки зодіаку — справжні соціальні метелики і люблять бути в оточенні людей.

Деякі знаки Зодіаку люблять проводити час на самоті і цінують спілкування, але потребують його менших доз.

Інші зодіаку товариські, але вони мають соціальні батарейки, і їх просто потрібно час від часу заряджати.

Які знаки Зодіаку є майстрами спілкування:

1. Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Коли ви думаєте про найбільш товариських людей, ви розумієте, що з великою ймовірністю вони - Терези.

Терези ЛЮБЛЯТЬ бути серед людей, вони харчуються їх енергією і почуваються найбільш комфортно в оточенні групи друзів.

Вона ненавидить залишатися наодинці, якби у них було все по-своєму, вони перебували б з людьми 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

2. Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

За своєю природою Стрілець екстраверт і сповнений ентузіазму. Він любить бути зі своїми друзями і чудово проводить час, будучи душею вечірки.

Він буде одним із перших у вашій соціальній групі, хто зкличе всіх, щоб зібрати їх разом.

Якщо у ці вихідні буде вечірка, він буде там і приведе з собою нових друзів, яких, мабуть, теж зустріне дорогою.

3. Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби люблять людей і встановлюють із нею глибокі емоційні зв'язку.

Будучи настільки самовідданим і готовим допомогти іншим, він дзвонить одним із перших, коли комусь теж потрібен друг чи хтось, з ким можна поговорити.

Люди стікаються до нього, і це йому подобається. Він отримує величезне задоволення від життя, коли його оточує група друзів, з якими відчуває сильний зв'язок.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.