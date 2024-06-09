Якщо ви зочете очистити свою духовку без хімії, вам варто спробувати для цього кілька цікавих лайфхаків.

Очистити духовку без хімії не так вже й складно, адже для цього просто потрібно знати, які домашні продукти краще використати.

Як очистити духовку сіллю та оцтом

Увімкніть духовку. Збільште температуру до 65,5°C. Ви можете очистити духовку, коли вона ще тепла після випічки. Почистіть духовку, поки вона ще тепла, якщо ви щось розлили під час випічки.

Насипте в духовку сіль. Можна використовувати звичайну кухонну сіль. Насипте велику кількість солі на дно духовки. Дно духовки не обов’язково покривати повністю, але повинен бути тонкий шар солі.

Витріть, поки духовка ще тепла. Одягніть рукавиці, перш ніж чистити. Використовуйте губку або ганчірку, щоб почистити, перш ніж піч охолоне. Скрабуйте, доки накопичення не почне підніматися та відходити.

Завершіть оцтом і водою. Розпиліть білий оцет у духовку. Використовуйте ганчірку, змочену водою, щоб видалити решту розлитої рідини або накопичення. Використовуйте паперовий рушник, щоб висушити духовку.

Як очистити духовку харчовою содою та оцтом Дістаньте все з духовки. Спочатку зніміть решітки духовки. Потім дістаньте все, що може бути в духовці, як-от камінь для випічки або термометр. Перед тим, як очистити духовку, переконайтеся, що все видалено. Якщо на камені для випікання залишилися плями, коли ви його видаляєте, зараз може бути вдалий час очистити його окремо. Спочатку зніміть решітки духовки. Потім дістаньте все, що може бути в духовці, як-от камінь для випічки або термометр. Перед тим, як очистити духовку, переконайтеся, що все видалено. Створіть пасту. Змішайте в мисці ½ чашки (170 г) харчової соди приблизно з 3 столовими ложками (44,4 мл) води. При необхідності можна регулювати кількість води. Суміш повинна утворити пасту, що намазується. Обмазати духовку клейстером. Одягніть гумові рукавички, щоб намазати пастою всю внутрішню частину духовки. Ви також можете використовувати шпатель для розподілу пасти, якщо не хочете використовувати руки. Покрийте всі частини внутрішньої частини духовки, крім нагрівальних елементів. На деяких ділянках паста може стати коричневою та/або густою. Це нормально. Одягніть гумові рукавички, щоб намазати пастою всю внутрішню частину духовки. Ви також можете використовувати шпатель для розподілу пасти, якщо не хочете використовувати руки. Покрийте всі частини внутрішньої частини духовки, крім нагрівальних елементів. Залиште пасту на ніч. Залиште пасту на 12 годин або на ніч. Якщо у вас немає стільки часу, дайте пасті постояти 40 хвилин. Можливо, вам доведеться знову дати пасті постояти ще 30-40 хвилин, якщо з першого разу паста не подіє так добре, як бажалося. Протріть духовку. Використовуйте тканину, змочену водою, щоб витерти пасту. Можливо, вам доведеться сильно почистити, щоб видалити частину пасти. Якщо чистка не працює, скористайтеся шпателем, щоб видалити якомога більше пасти. Використовуйте оцет. Налийте білий оцет у пляшку з розпилювачем. Розбризкуйте оцет всередині духовки. Оцет змусить пасту пінитися. Використовуйте вологу тканину, щоб витерти залишки. Поставте все назад в духовку. Замініть решітки всередині духовки, коли вона висохне. Ви можете дати духовці висохнути на повітрі, або можете скористатися рушником. Помістіть все, що було в духовці, назад всередину, наприклад, термометр духовки. Піч повинна бути чистою і сяяти.

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