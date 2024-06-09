Якщо ви хочете ефективно очистити свій чайник від накипу, то вам можуть допомогти домашні продукти, які ви знайдете на своїх поличках.

Очистити чайник від накипу зовсім не складно, якщо ви знаєте, які саме продукти для цього використовувати. Politeka детальніше розповість про цей процес та навчить вас швидко позбавлятися від неприємних забруднень

Крок 1: Очистіть чайник від накипу

Наповніть чайник розчином, що складається з 50 відсотків води та 50 відсотків білого дистильованого оцту, оцту для чищення або лимонного соку.

Увімкніть чайник і доведіть розчин до повного кипіння, потім вимкніть його.

Дайте чайнику постояти принаймні 20 хвилин (доречно довше), перш ніж вилити розчин. Це допоможе стовідсотково очистити чайник від накипу

Крок 2: Очистіть фільтр для води

Від’єднайте чайник від мережі.

Якщо ваша модель має водяний фільтр, зніміть його.

Очистіть або замініть фільтр, дотримуючись інструкцій виробника. Більшість фільтрів можна очистити, замочивши їх у розчині однієї частини води та однієї частини дистильованого білого оцту.

Потім промийте фільтр гарячою водою з милом.

Крок 3: Очистіть внутрішню частину чайника

Щоб очистити чайник зсередини, використовуйте щітку з м’якою щетиною або губку, щоб очистити будь-який мінеральний наліт, який залишився всередині. Змочіть щітку або губку в чистому дистильованому оцті, щоб видалити будь-які мінерали навколо носика.

Крок 4: Очистіть зовнішню поверхню чайника

Ніколи не занурюйте електричний чайник у воду. Це пошкодить нагрівальний елемент. Щоб очистити зовнішню поверхню, виконайте такі дії:

Змішайте трохи теплої води та кілька крапель засобу для миття посуду.

Змочіть губку в мильній воді та протріть зовнішню поверхню.

Якщо є сильні бризки, змочіть вологу губку в сухій харчовій соди та потріть нею зовнішню поверхню, видаляючи прилиплі плями.

Крок 5: Помажте чайник

Коли вам вдасться очистити чайник зовні, протріть поверхню тканиною без ворсу. Якщо у вас чайник з нержавіючої сталі , ви можете нанести невелику краплю оливкової олії на тканину та потерти зовнішню поверхню чайника, щоб надати блиску без смуг.

Крок 6: Промийте чайник

Знову зберіть чайник і наповніть його водою. Доведіть воду до кипіння, а потім вилийте її. Цей цикл промивання позбавить від залишків оцту та сипучих мінералів.

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