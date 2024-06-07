На відео були зафіксовані школярки, які були одягнуті у шкільну форму радянського періоду - Світлана Цубера повідомила про отримання загроз після публікації цієї інформації в Мережі.

В одній із шкіл Закарпаття випускники одягли на останній дзвінок костюми, схожі на шкільну форму за часів Радянського Союзу. Відповідний пост опублікувала місцева жителька, сестра загиблого захисника Світлана Цубера у Facebook-спільноті Тересвянської територіальної громади.

У селі Грушово Тячівського району Закарпатської області трапився інцидент. На відео були зафіксовані школярки, які були одягнуті у шкільну форму радянського періоду.

Світлана Цубера висловила здивування тим, що замість того, щоб дозволити дітям одягнути українські вишиванки або інший святковий одяг на випускний, вони були вимушені носити радянську шкільну форму у Грушівському ліцеї. Вона поставила питання щодо того, хто був ініціатором цієї "креативної" ідеї.

"Замість того, щоб діти одягнути українську вишиванку чи інший святковий одяг на випускний – нап'ялили радянську шкільну форму у Грушівському ліцеї! "Хваліться" причетні, чия "креативна" ідея?", – зазначила Світлана Цубера.

Крім того, Світлана Цубера повідомила про отримання загроз після публікації цієї інформації в Мережі. Викладачка ліцею Радміла Хромей у коментарях стверджує, що "це форма не "совка", а наших батьків". У відповідь їй зауважили, що ця форма була насаджена за часів СРСР, щоб знищити українську ідентичність.

У ексклюзивному коментарі для журналістів директор Грушівського ліцею, Василь Драч, роз'яснив обставини інциденту. Він підтвердив, що розмова йде про його навчальний заклад і наголосив на патріотизмі учнів і вчителів, які підтримують Збройні Сили України та надають допомогу військовим. Драч зазначив про проведений недавно благодійний ярмарок, зі збору коштів якого було придбано автомобіль для військових на фронті.

Він уточнив, що не вважає шкільну форму радянською, пояснивши, що цю форму обирали батьки випускників. Директор емоційно відзначив, що протягом останніх років така ситуація не викликала жодних проблем чи запитань, і вона ніяк не асоціювалася з комуністичною символікою. Однак опублікована інформація викликала несприятливу реакцію, про що вони не думали.

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