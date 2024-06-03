Існує коротка покрокова інструкція, яка може допомогти вам вивести плями від їжі на одязі.

Вивести плями від їжі на одязі буває складно, але це обов'язковий процес, якщо ви хочете зберегти свої улюблені речі. Ось як впоратися з цією проблемою:

Як вивести плями від їжі на одязі

Дотримуйтесь інструкцій

Дотримуйтеся вказівок на продукті та інструкцій на етикетці догляду, щоб вивести плями від їжі на одязі. Обидва ці, здавалося б, незначні джерела інформації можуть підвищити ваші шанси успішно вивести пляму, не зіпсувавши одяг.

Перевірте приховану область

Нанесіть невелику кількість засобу для видалення плям на прихований шов або інше (відносно) непомітне місце, щоб перевірити стійкість кольору. Зачекайте вказаний час на продукті, щоб переконатися, що він не змінить колір вашого одягу.

УВАГА Не змішуйте засоби для виведення плям. Змішування різних хімічних речовин, як-от відбілювач і засіб для виведення плям, може створити токсичний запах і пошкодити ваш одяг. У такий спосіб вам не тільки не вдасться вивести плями від їжі на одязі, а ще й доведеться зіштовхнутися із зіпосованими речами.

Видаліть плями зі спини

Покладіть забруднений одяг стороною плями донизу та нанесіть засіб для обробки плям на «тильну» сторону плями. Дайте йому постояти згідно з інструкціями продукту для плям, а потім пропустіть холодну воду через тканину, намагаючись вигнати пляму, а не глибше у волокна.

Виперіть заплямовані речі

Виперіть оброблену плямами білизну після того, як ви задоволені результатом. Знову ж таки, дотримуйтеся вказівок на етикетці з догляду та сушіть річ, лише якщо від плями не залишилося жодних слідів (або вона вицвіла, наскільки це можливо). Варто знати, що вам не вдасться вивести плями від їжі на одязі, якщо вони засохнуть після обробки.

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