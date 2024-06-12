Існують поради, які можуть стати вам у нагоді та допомогти вивести плями від воску з поверхонь і тканин.

Вивести плями від воску з поверхонь і тканин може бути складним завданням у нашому повсякденному житті, адже віск це та річ - яку нелегко видалити. Однак, з хорошими порадами можливо все.

Як вивести плями від воску

Поліестер і льон:

Щоб вивести плями від воску з таких матеріалів, як поліестер і льон, метод кубиків льоду та гарячої праски творить чудеса:

Покладіть кубик льоду на воскову пляму, щоб вона затверділа. Тупим ножем або ложкою обережно зіскрібайте якомога більше воску. Накрийте пляму, що залишилася, паперовим рушником і обережно пропрасуйте його на слабкому вогні, поки віск не перенесеться на паперовий рушник. Виперіть тканину як зазвичай або обробіть уражену ділянку засобом для виведення плям, якщо необхідно.

Бавовна:

Бавовняні тканини вимагають більш делікатного підходу:

Зішкрібте надлишки воску тупим ножем або ложкою. Використовуйте фен на слабкому вогні, щоб розтопити залишки воску, стежачи за тим, щоб не перегріти тканину. Обробіть будь-яку пляму, що залишилася, засобом для видалення плям або сумішшю теплої води та засобу для виведення плям. Промокніть пляму рідиною для зняття лаку або спиртом, якщо потрібно.

Денім:

Ось як вивести плями від воску з джинсів:

Заморозьте забруднену воском ділянку, помістивши джинси в морозилку. Коли віск затвердіє, зніміть його. Якщо залишився залишок, нагрійте його феном і промокніть паперовим рушником, доки віск не вбереться.

Килими:

Щоб вивести плями від воску на килимах:

Обережно зіскрібайте надлишки воску ножем для масла. Покладіть тканину на пляму та пропрасуйте на середньому або слабкому вогні, щоб віск розплавився. Промокніть розтоплений віск спиртом. Обробіть плями, що залишилися, засобом для виведення плям з килимів.

Дерев'яна підлога:

Щоб ваші дерев’яні підлоги виглядали незайманими:

Використовуйте фен, щоб розм'якшити віск. Акуратно зішкрібте розм’якшений віск сухою тканиною. Очистіть місце розчином води та білого оцту. Використовуйте пластикову щітку, щоб акуратно видалити залишки воску. Відшліфуйте поверхню спреєм для полірування деревини, щоб отримати бездоганне покриття.

Мармур:

Захистіть глянсове покриття мармурових поверхонь:

Помістіть наповнений льодом пластиковий пакет на воскову пляму, щоб вона затверділа. Акуратно зніміть шари воску, повторивши, якщо необхідно. Відполіруйте поверхню засобом для чищення мармуру, щоб відновити її блиск.

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