Вивести плями від воску з поверхонь і тканин може бути складним завданням у нашому повсякденному житті, адже віск це та річ - яку нелегко видалити. Однак, з хорошими порадами можливо все.
Як вивести плями від воску
Поліестер і льон:
Щоб вивести плями від воску з таких матеріалів, як поліестер і льон, метод кубиків льоду та гарячої праски творить чудеса:
- Покладіть кубик льоду на воскову пляму, щоб вона затверділа.
- Тупим ножем або ложкою обережно зіскрібайте якомога більше воску.
- Накрийте пляму, що залишилася, паперовим рушником і обережно пропрасуйте його на слабкому вогні, поки віск не перенесеться на паперовий рушник.
- Виперіть тканину як зазвичай або обробіть уражену ділянку засобом для виведення плям, якщо необхідно.
Бавовна:
Бавовняні тканини вимагають більш делікатного підходу:
- Зішкрібте надлишки воску тупим ножем або ложкою.
- Використовуйте фен на слабкому вогні, щоб розтопити залишки воску, стежачи за тим, щоб не перегріти тканину.
- Обробіть будь-яку пляму, що залишилася, засобом для видалення плям або сумішшю теплої води та засобу для виведення плям.
- Промокніть пляму рідиною для зняття лаку або спиртом, якщо потрібно.
Денім:
Ось як вивести плями від воску з джинсів:
- Заморозьте забруднену воском ділянку, помістивши джинси в морозилку.
- Коли віск затвердіє, зніміть його.
- Якщо залишився залишок, нагрійте його феном і промокніть паперовим рушником, доки віск не вбереться.
Килими:
Щоб вивести плями від воску на килимах:
- Обережно зіскрібайте надлишки воску ножем для масла.
- Покладіть тканину на пляму та пропрасуйте на середньому або слабкому вогні, щоб віск розплавився.
- Промокніть розтоплений віск спиртом.
- Обробіть плями, що залишилися, засобом для виведення плям з килимів.
Дерев'яна підлога:
Щоб ваші дерев’яні підлоги виглядали незайманими:
- Використовуйте фен, щоб розм'якшити віск.
- Акуратно зішкрібте розм’якшений віск сухою тканиною.
- Очистіть місце розчином води та білого оцту.
- Використовуйте пластикову щітку, щоб акуратно видалити залишки воску.
- Відшліфуйте поверхню спреєм для полірування деревини, щоб отримати бездоганне покриття.
Мармур:
Захистіть глянсове покриття мармурових поверхонь:
- Помістіть наповнений льодом пластиковий пакет на воскову пляму, щоб вона затверділа.
- Акуратно зніміть шари воску, повторивши, якщо необхідно.
- Відполіруйте поверхню засобом для чищення мармуру, щоб відновити її блиск.
Читайте також:
Як правильно прати білий одяг у пральній машині: ці поради збережуть ваші речі
Як відбілити одяг, щоб знову став як новий: 5 найкращих способів