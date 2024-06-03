Енергія тижня з 3 по 9 червня 2024 року закликає нас не потрапляти до ментальних пасток і жити більш рішуче.

Гороскоп Таро по одній карті для кожного знаку зодіаку цього тижня натякають на це послання та на більш поверхові подробиці.

Зрештою, жаль про щось іноді може бути схоже на думку, що на іншому боці трава зеленіша.

Можливо, вашою рукою та серцем керували глибші інстинкти, про які ви згодом забули.

Тепер погляньмо на щотижневе читання карт Таро та гороскоп для кожного знака зодіаку з 3 по 9 червня.

Овен: Сімка Жезлов

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Інший Овен.

Боріться за своє право сяяти яскраво та жити. Це послання для вас цього тижня, Овен. Сімка Жезлов - це конкурентоспроможна карта Таро, яка відмовляється скинути рушник або дозволити комусь узурпувати свій трон. Якщо ви живете з тієї ж точки зору, жоден конкурент не зможе вас скинути. У них просто не буде сили.

Якщо ви відчуваєте необхідність, попрацюйте цього тижня із червоними кристалами, особливо з тими, які резонують із енергією вогню. Вогненний агат і кварц є хорошими прикладами цього.

Телець: Зірка

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Лев.

Телець, не кожного тижня ти отримуєш карту Таро виконання бажань, яка описує, що на тебе чекає попереду. Що ж, чекайте на несподіванки і будьте готові гарненько себе вщипнути, коли до вас прийдуть ваші прояви. . Просто пам'ятайте: більшість із вас не виконають своє бажання повністю відразу, але ви досягнете перших кількох віх на шляху до нього.

Якщо ви відчуваєте необхідність, попрацюйте з аквамарином або агатом, щоб настроїтись на цю енергію.

Близнюки: Зірка

Найсумісніший знак зодіаку тижня: інші Близнюки.

Близнюки, це ваш тиждень! Якщо на вашому столі лежить Зірка (старша аркана карта Таро), то ніщо з того, що ви зробите цього тижня, не може піти не так.

Так що зосередьтеся на тому, що важливо, і вийміть максимальну користь із цієї щасливої ​​смуги. Більшість із вас чудово впораються незалежно від того, чи один ви чи ні. Ваші ідеї та уява стануть вашою переможною грацією. Якщо ви відчуваєте необхідність, записуйте свої думки цього тижня, особливо ті ідеї, які приходять вам на думку з блискавичною швидкістю. Хто знає? Ви можете знайти золото.

Рак: Трійка Кубків

Найсумісніший знак зодіаку тижня: інший Рак.

Рак, цього тижня щоразу, коли ти спираєшся на своїх близьких, відбувається щось чудове. Незалежно від того, чи є вашими найкращими друзями, братами і сестрами або старійшинами, ваша спільнота допоможе вам цього тижня, особливо ті, хто ближче до вас за віком. Маючи на столі 3 Кубки, ви досягнете успіху, якщо співпрацюватимете, а не залишатиметеся самотужки. Дайте волю своїй творчій стороні!

Цього тижня вам принесе успіх зелений колір, а також робота зі сланцевим каменем.

Лев: Королева Меч

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Риби.

Лео, щоразу, коли цього тижня ти почуваєшся засмученим або боїшся, що справи підуть не так, як ти хочеш, нагадуй собі, хто ти всередині. Королева Меч є вашою геніальною формою, яка не боїться конкуренції і ніколи не відступає перед викликом — і при цьому в чистому стилі. Якщо ви вірите, що це ваш тиждень, щоб сяяти, ви це зробите. Не займайтеся самосаботажем.

Робота з рожевим кварцом у цей час може бути корисною і для вашої самооцінки.

Діва: П'ятірка Кубків

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Овен.

Діві іноді, щоб рухатися вперед, доводиться зробити кілька кроків тому. Це енергія цього тижня для вас із 5 Кубками. Слухайте своє серце і залікуйте рани у своїй душі. Ви можете думати, що це уповільнює вас і дозволяє іншим проноситися повз вас, але така думка буде тільки заважати вам у майбутньому. Натомість виберіть себе і вирішіть вилити свою душу. Це допоможе вам досягти своїх цілей швидше, ніж будь-коли раніше. У цьому краса катарсису.

Якщо ви відчуваєте необхідність, медитуйте із чистим кварцом, щоб краще зрозуміти себе.

Терези: Король Кубків

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Лев.

Терези, ваше послання на цей тиждень незвичайне: якщо ви вірите, що ви господар м'яча, так і буде. Це твоя секретна суперсила із Королем Кубків. Отже, більше спілкуйтеся та довіряйте своїм інстинктам. Впевненість може бути ключовим моментом, але абсолютна віра у себе допоможе вам перемогти їх усіх. Просто переконайтеся, що ви одягнені для цієї ролі у вбраннях, в яких ви почуваєтеся сильним та впевненим у собі. А якщо скептик проллє дощ на ваш парад… ну що б зробив король/королева в подібній ситуації? Зроби це.

Скорпіон: Суд

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Терези.

Скорпіон, ваша карта Таро тижня - Суд - старший аркан, який шепоче про Судний день і ваше місце в ньому. Не дивуйтеся, якщо під його впливом ваше життя стане дивнішим, ніж зазвичай, з важкими темами окультизму та надприродного. Якщо ви звернете увагу на знаки і спробуєте їх розшифрувати, ви зрозумієте таємницю, що огортає вас. Настав час довіритися своїм інстинктам, щоб діяти, коли потрібно.

Якщо ви відчуваєте необхідність, носите обсидіановий кулон, щоб захистити себе від негативних енергій та токсичних впливів.

Стрілець: П'ятірка Жезлов

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Терези.

Стрілець недостатньо просто мріяти. Ви також повинні зробити практичні кроки для їхнього досягнення. Це послання для вас цього тижня. Хто ви всередині і чому у вас не повинно бути всього цього? Останнє питання риторичне, тому що ви повинні скористатися своєю долею і ніколи не дозволяти іншим применшувати вас чи ваш потенціал. Якщо ви з цим погодитеся, ніхто не зможе стати на шляху. Це обіцянка П'ятірки Жезлов. Обов'язково добре одягніться цього тижня, щоб почуватися впевнено та впевнено.

Козеріг: Місяць

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Терези.

Козеріг, Місяць – дивна карта Таро для вас. Головним чином тому, що це говорить про підсвідомість і приховані дари вашого несвідомого. Ви не зможете проникнути в ці глибини, якщо боїтеся та ухиляєтеся від цього внутрішнього дослідження. Якщо ви позбавитеся страхів і налаштуєтеся, цього тижня ви відкриєте для себе щось потужне. Ваші очі відкриються для істини, яка дозволить вам рухатися вперед, як ніколи раніше. Ось чому кажуть – істина звільнить тебе.

Якщо ви відчуваєте необхідність, попрацюйте цього тижня з чистим кварцом, який допоможе вам набути ясності та свідомості.

Водолій: Десятка Кубків

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Рак.

Водолій, текст пісні, яка ідеально підходить для вашої ситуації на цьому тижні, звучить так: «Найкраще, чого ви колись навчитеся, — це просто любити і бути коханим. Так що схиляйтеся до кохання та вибирайте тих, хто любить вас у відповідь. Не женіться за тими, хто думає, що прихильність — це пряник, який можна підвішувати перед мулом, щоб змусити щось зробити для себе. Такі особи не можуть любити по-справжньому. Отже, вибирайте тих, хто вміє любити по-справжньому, і ви відчуєте духовне зростання, як ніколи раніше.

Риби: Десятка Кубків

Найсумісніший знак зодіаку тижня: Овен.

Риба, ваша карта Таро на цьому тижні - 10 Кубків. Він закликає вас знайти щастя в собі і переконатися, що ваша чаша наповнюється однаково тими, чиї чашки ви готові наповнити. Розставте пріоритети у догляді за собою та особистих потреб, і тоді ви зможете приділяти пріоритетну увагу і своїм близьким. Ці дві ситуації подібні до колес колесниці: вони завжди впливають одна на одну, навіть коли їдуть разом.

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