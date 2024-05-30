Астрологія – гарний індикатор того, як швидко ми закохуємося і як легко нам стає нудно.

Ви закохуєтесь і розлюбляєте зі швидкістю світла чи виявляєте, що фатально прив'язуєтесь до людини ще до того, як стосунки вкоріняться?

Деякі знаки Зодіаку, які емоційно прив'язуються до своїх партнерів, як тільки вони починають зустрічатися, вже замислюються про те, як звуть їхню пару або про те, хто візьме чиє прізвище, коли вони неминуче одружаться.

Найнелюбніші та найнедоступніші знаки Зодіаку:

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюкам дуже жарко і холодно, а це означає, що в один момент вони можуть накинутися на вас, а наступного - покінчити з вами. І як тільки їх почуття до вас згаснуть, вони зазвичай йдуть назавжди.

Близнюки більше зацікавлені у випадкових, швидкоплинних закоханостях, ніж у довгострокових відносинах, тому чекайте, що вони завжди будуть відсторонені від того, що у вас є разом.

Вони не можуть нормально функціонувати, коли все стає занадто складно, тому їм не тільки швидко набридають відносини, але і вони надають перевагу саме такому варіанту.

Безглузді захоплення, які не спантеличують і не є серйозними, найкраще підходять для Близнюків, тому що вони можуть просто перейти до наступної людини, коли втратить інтерес.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолій певною мірою схожий на робота, коли справа стосується відносин. Ви ніколи не впевнені, чи є під поверхнею якісь глибші емоції, і в ту хвилину, коли вам здається, що справи йдуть добре, Водолій припиняє їх.

Водолію легко стає нудно у відносинах, і він припиняє справи з нізвідки. Цьому знаку необхідний сильний емоційний зв'язок із кимось, щоб він захотів зберегти відносини у довгостроковій перспективі.

Це не означає, що для них це неможливо, але й таке трапляється нечасто. Водолій все ще може мати фізичні відносини з кимось, з ким йому нудно, але як тільки він повністю покінчить з вами, все.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрілець може серйозно ставитися до когось, але це не змінює того факту, що він все одно покладе край всьому, якщо (і коли) йому стане нудно.

Їм потрібне те збуджене почуття, яке виникає, коли ти весь час із кимось. Як тільки це почуття піде, підуть і вони.

Стрільцям легко набридати у відносинах, оскільки вони високо цінують свою свободу та незалежність. Їхній найгірший страх — відчувати себе обмеженим, тому в ту хвилину, коли вони відчувають, що щось із цього відбувається, вони кидають цю справу.

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