Правильно очистити матрац - це ще той виклик для сучасних господинь, адже забруднення можуть бути глибокими та дуже неприємними. Однак, з хорошими порадами очистити матрац цілком можливо.
Як очистити свій матрац
На ринку є близько чотирьох різних типів матраців, кажуть експерти : Innerspring (має сталеві або титанові спіралі та верхній шар тканини для комфорт), гібрид (з кишеньковими котушками та комфортними шарами ), піна (включає пінопласт з ефектом пам’яті, пінопласт або комбінацію цих типів) і латекс (екологічний варіант, оскільки латекс походить з дерев).
Щоб освіжити будь-який із цих матраців, вам знадобиться лише кілька домашніх інструментів, оскільки всі вони зазвичай мають захисний шар тканини, який можна очистити.
Матеріали, які вам знадобляться
- Вакуум
- Харчова сода
- Ніжне мило для посуду
Дотримуйтеся найкращих методів для чищення матраца:
- Зніміть усі ковдри, подушки та простирадла, щоб очистити матрац.
- Необов’язково: перенесіть матрац на вулицю на сонячне місце, якщо це можливо — ультрафіолетове світло вб’є бактерії, каже Петерсон.
- Використовуйте вакуумний шланг, щоб очистити матрац від будь-якого помітного сміття.
- Посипте харчовою содою свій матрац і дайте йому постояти принаймні 20 хвилин.
- Знову пропилососіть матрац.
- Використовуйте вологу губку та м’яке мило для посуду, щоб щедро протерти матрац.
- Коли вам вдалося очистити матрац, дайте йому добре висохнути.