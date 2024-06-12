Існують поради щодо того, як правильно почистити матрац і ці поради здатні покращити якість вашого сну.

Правильно очистити матрац - це ще той виклик для сучасних господинь, адже забруднення можуть бути глибокими та дуже неприємними. Однак, з хорошими порадами очистити матрац цілком можливо.

Як очистити свій матрац

На ринку є близько чотирьох різних типів матраців, кажуть експерти : Innerspring (має сталеві або титанові спіралі та верхній шар тканини для комфорт), гібрид (з кишеньковими котушками та комфортними шарами ), піна (включає пінопласт з ефектом пам’яті, пінопласт або комбінацію цих типів) і латекс (екологічний варіант, оскільки латекс походить з дерев).

Щоб освіжити будь-який із цих матраців, вам знадобиться лише кілька домашніх інструментів, оскільки всі вони зазвичай мають захисний шар тканини, який можна очистити.

Матеріали, які вам знадобляться

Вакуум

Харчова сода

Ніжне мило для посуду

Дотримуйтеся найкращих методів для чищення матраца: