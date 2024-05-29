Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 29 травня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку, 29 травня.

Літо майже настало, і тепер, коли ми наближаємося до місяців сонячних днів, можна скуштувати безліч розваг на свіжому повітрі.

Творчість схожа на терапію. Свіжа фарба в кімнаті, трохи кольору на дивані, і раптом ваш розум відчуває можливості безмежні.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 29 травня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колісниця.

Тримайтеся, настають найкращі часи. Ви створюєте щось нове, і це робить цю подорож особливою.

Зараз на карту поставлено так багато, і бувають моменти, коли тобі хочеться попрощатися та залишити все це у дзеркалі заднього виду.

Справа в тому, що ти не здаєшся. Отже, ви триматиметеся і продовжуватимете йти до кінця.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута.

Ви хочете, щоб все було правильно, але ви занадто суворі до себе, і вам потрібно залишати місце для помилок. Ви людина, а це означає, що у вас будуть моменти, коли ви робитимете щось недосконале.

Ніхто не озирається через плече, щоб засудити вас, навіть якщо вам так здається. Робіть все, що у ваших силах, щохвилини, коли ви можете, і потім, коли ви отримаєте остаточні результати, ви будете так здивовані тим, наскільки приголомшливо все вийшло.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Ієрофант.

Не дарма вас називають перевертнем — ви знаєте, коли настав час змінитись і адаптуватися до ситуації. Прямо зараз, навіть якщо ви знаєте, що є найкращий шлях, вас просять піти правильним шляхом і слідувати традиціям, принаймні, ще трохи.

Ви зможете почати представляти свою нову точку зору, як тільки люди впізнають вас краще. До цих пір демонстрація того, що ви можете поважати те, що вже встановлено, може дати вам багато довіри, коли настане час кинути виклик іншим.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: сторінка пентаклів.

У вас є кілька способів, щоб отримати те, що ви хочете. Ви повинні сплатити внески. Ви не зовсім готові взяти на себе той рівень відповідальності, який ви уявляєте.

Вам ще належить вивчити основи та зробити кілька помилок. Це великий, великий світ, і вам доведеться проявити себе перед своїм начальником і всім начальством вище, перш ніж вони будуть готові піти на ризик і отримати підвищення.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Ви дозволили речам загнити, і тепер те, про що ви турбувалися, перетворилося на страх. Вам знадобиться деякий час, щоб подумки адаптуватися і зрозуміти, що вам нема чого боятися.

Ви з честю переживете цей важкий час. Більшість ваших побоювань здійсненна. У тебе все буде добре.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сонце в перевернутому положенні.

Ви не впевнені, що ця нова людина в житті вашої кращої подруги та сама, про яку вона думає, але постарайтеся порадіти за неї прямо зараз.

Ви не хочете вносити клин у ваші стосунки. Вона засліплена любов'ю, і їй важко щось бачити. Тим не менш, ваша підтримка збереже двері відчиненими до тих пір, поки вона не почне розуміти, що, можливо, ви мали рацію.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: пара пентаклів.

Ви щосили намагаєтеся керувати всіма справами, які у вас відбуваються одночасно. І ви знаєте, що якщо ви упустите одну кульку, разом з нею потоне і решта проекту.

Це напружений час, але потрібно ще трохи. Ви такі близькі до фінішу. Коли все буде готове, поплескайте себе по плечу і заплануйте винагородити себе чимось чудовим.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута.

Не хочеться плакати вічно, хоча здається, що сльози не перестануть литися. Усі прикрості минулого і цього року нарешті вдарили.

Ви відчуваєте їх у своєму серці всім, що у вас є... але гарна новина в тому, що тепер, коли гребля прорвана, може розпочатися справжнє зцілення.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута.

Ви повинні чинити правильно. Ці рахунки не зникнуть лише тому, що ви не відкрили конверт та не перевірили електронну пошту.

Можливо, вам доведеться витрачати свої заощадження більше, ніж вам хочеться, але думайте про це як свободу. Той тип свободи ви не забудете, тому що отримати його було так боляче.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Новий початок це те, за що ви боролися, і ось воно. Ви не хочете прогаяти цей єдиний шанс отримати все, на що ви сподівалися і про що мріяли.

Не дозволяйте вибору часу збити вас з пантелику. Це тут. Це те, що вам потрібно, а деталі ви пропрацюєте. Просто скажіть, що це ваше.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею, перевернута.

Ви думали, що дійсно підготовлені, але відбулися речі, які були вищими за вашу зарплату, і тепер ви розумієте, що вам потрібно трохи більше підготовки. Не бійтеся просити про необхідну вам допомогу. Кожен із чогось починає. Ваша крива навчання нормальна та очікувана.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута.

Ви всі встигли до певного моменту, і тепер настав час відпустити цього малюка.

Настав час відпустити весь контроль та дозволити комусь іншому виконувати всю роботу. Вам не обов'язково бути суперзіркою. Дайте іншій людині шанс проявити себе.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.