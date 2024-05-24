Існує правильний спосіб, який допоможе вам почистити замшевий диван так, щоб не пошкодити його.

Почистити замшевий диван - це дещо складне завдання, адже потрібно знати, як правильно це зробити, щоб не пошколити його. Ось спосіб, який вам допоможе:

Як почистити замшевий диван з натуральної замші

Почистити замшевий диван з натуральної замші можна за допомогою дистильованого білого оцту, розведеного водою. Під час нанесення розчину використовуйте тканину світлого кольору, щоб ви могли побачити, чи не відбувається будь-якої зміни кольору або кровотечі кольору.

Пилососіть диван за допомогою пилососа з насадкою-щіткою, щоб послабити бруд і пил. Зробіть очисний розчин з 30 відсотків дистильованого білого оцту та 70 відсотків води. Злегка змочіть м’яку тканину миючим розчином і добре відіжміть її. Нанесіть миючий розчин на будь-які плями або брудні ділянки дивана, дуже обережно протираючи. Для стійких плям повторюйте процес, доки пляма не стане видимою, працюючи від зовнішніх країв досередини. Почистіть диван щіткою для замші та дайте йому висохнути.

Як почистити замшевий диван з мікрофібри

У той час як традиційна замша погано впорається з водою, замша з мікрофібри є трохи більш стійкою. Перед тим, як почистити замшевий диван, завжди дивіться інструкції виробника.

Пилососіть диван за допомогою пилососа з насадкою-щіткою, щоб послабити бруд і пил. У пляшці з розпилювачем змішайте кілька крапель м’якого миючого засобу з водою. Злегка змочіть розчином серветку з мікрофібри. Нанесіть миючий розчин на будь-які плями або брудні ділянки дивана, дуже обережно протираючи. Змочіть чисту тканину водою та промокніть очищені ділянки, щоб видалити залишки. Для стійких плям повторюйте процес, доки пляма не стане видимою, працюючи від зовнішніх країв досередини. Дайте дивану повністю висохнути, а потім обережно розпушіть його замшевою щіткою або тканиною.

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