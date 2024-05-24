Почистити замшевий диван - це дещо складне завдання, адже потрібно знати, як правильно це зробити, щоб не пошколити його. Ось спосіб, який вам допоможе:
Як почистити замшевий диван з натуральної замші
Почистити замшевий диван з натуральної замші можна за допомогою дистильованого білого оцту, розведеного водою. Під час нанесення розчину використовуйте тканину світлого кольору, щоб ви могли побачити, чи не відбувається будь-якої зміни кольору або кровотечі кольору.
- Пилососіть диван за допомогою пилососа з насадкою-щіткою, щоб послабити бруд і пил.
- Зробіть очисний розчин з 30 відсотків дистильованого білого оцту та 70 відсотків води.
- Злегка змочіть м’яку тканину миючим розчином і добре відіжміть її.
- Нанесіть миючий розчин на будь-які плями або брудні ділянки дивана, дуже обережно протираючи.
- Для стійких плям повторюйте процес, доки пляма не стане видимою, працюючи від зовнішніх країв досередини.
- Почистіть диван щіткою для замші та дайте йому висохнути.
Як почистити замшевий диван з мікрофібри
У той час як традиційна замша погано впорається з водою, замша з мікрофібри є трохи більш стійкою. Перед тим, як почистити замшевий диван, завжди дивіться інструкції виробника.
- Пилососіть диван за допомогою пилососа з насадкою-щіткою, щоб послабити бруд і пил.
- У пляшці з розпилювачем змішайте кілька крапель м’якого миючого засобу з водою.
- Злегка змочіть розчином серветку з мікрофібри.
- Нанесіть миючий розчин на будь-які плями або брудні ділянки дивана, дуже обережно протираючи.
- Змочіть чисту тканину водою та промокніть очищені ділянки, щоб видалити залишки.
- Для стійких плям повторюйте процес, доки пляма не стане видимою, працюючи від зовнішніх країв досередини.
- Дайте дивану повністю висохнути, а потім обережно розпушіть його замшевою щіткою або тканиною.
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