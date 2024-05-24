Існує покрокова інструкція, яка може допомогти вам очистити посудомийну машину, щоб видалити з неї наліт і мильну піну.

Очистити посудомийну машину, щоб видалити наліт і мильну піну, можна всього лиш за допомогою покрокової інструкції та кількох домашніх продуктів.

Вам не обов’язково йти в магазин, щоб підібрати інгредієнти, необхідні для чищення посудомийної машини — вони, швидше за все, уже є у вашій коморі! Ці натуральні засоби для чищення посудомийних машин добре справляються зі своєю роботою без агресивних хімікатів і запахів.

Білий оцет: використовуйте білий оцет, щоб очистити посудомийну машину та її ванну. Поставте чашку на середину верхньої решітки і наповніть її оцтом. Запустіть цикл миття в посудомийній машині на сильному вогні та витріть насухо, коли закінчите. Ви також можете спробувати це з лимонним соком, щоб видалити плями від води.

Спирт: щоб очистити посудомийну машину зовні, можна використовувати спирт. Очистіть дверцята та ручку посудомийної машини, додавши спирт на чисту тканину з мікрофібри та витерши відбитки пальців. Якщо у вашій посудомийній машині є пластикові кнопки, уникайте миття кислими натуральними миючими засобами, такими як оцет, оскільки вони можуть пошкодити матеріал.

Харчова сода: Харчова сода творить чудеса як природний засіб для чищення. Посипте чашку харчової соди на дно ванни посудомийної машини перед запуском гарячого циклу миття. Це може допомогти гарно очистити посудомийну машину.

Читайте також:

Як очистити посудомийну машину, щоб посуд був блискучим: 7 простих кроків

Як очистити жирний посуд: швидкий метод для зайнятих господинь

Як очистити кухонну витяжку домашніми засобами: сяятиме як нова