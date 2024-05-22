Ви можете спробувати застосувати кілька дієвих кроків, щоб видалити плями від акрилової фарби на одязі.

Видалити плями від акрилової фарби на одязі не є складно, якщо виконувати правильні дії. Ви можете скористатися деякими дієвими кроками, щоб усунути цю проблему.

Коли акрилова фарба потрапляє на предмет одягу, швидко змийте фарбу з одягу, щоб фарба не залишила незворотні плями.

Змийте фарбу холодною водою

Змийте фарбу з одягу, потримавши одяг під холодною проточною водою; найкраще, щоб вода стікала через тильну сторону одягу, щоб вода виштовхувала фарбу з тканини, а не крізь неї. Якщо є велика кількість фарби, зніміть її з одягу за допомогою пластикової ложки або паперового рушника, перш ніж змити його водою.

Попередньо обробіть пляму

Використовуйте засіб для виведення плям або рідкий пральний порошок, щоб попередньо обробити пляму від фарби.

Прати одяг

Виперіть річ, як зазвичай, у воді з найгарячішою температурою, яку може витримати одяг, відповідно до інструкцій по догляду на етикетці. Це допоможе видалити плями від акрилової фарби на одязі.

Перевірте пляму перед сушінням

Переконайтеся, що пляма вийшла під час прання, перш ніж класти його в сушильну машину. Тепло від сушарки залишить пляму. Якщо вам не вдалося видалити плями від акрилової фарби на одязі, просто повторіть процес видалення знову.

Як видалити плями від акрилової фарби на одязі після висихання

Коли акрилова фарба висохне, її важко видалити з одягу. Наступний спосіб може спрацювати, але перш ніж продовжити, варто подумати, чи варто одяг рятувати.

Зішкребти фарбу

Використовуйте ніж для масла або скребок, щоб зішкребти фарбу з тканини.

Розбийте фарбу

За допомогою ганчірки нанесіть ізопропіловий спирт на пляму, обережно втираючи його у фарбу. Ізопропіловий спирт може зруйнувати водостійкий верхній шар висохлої акрилової фарби. Якщо пігмент переходить з одягу на ганчірку, спирт розщеплює фарбу.

Попередньо обробити пляму

Коли верхній шар фарби розчиниться, змийте спирт з одягу холодною проточною водою та використовуйте засіб для виведення плям або рідкий пральний порошок, щоб попередньо обробити пляму.

Прати одяг

Виперіть річ як зазвичай, використовуючи найгарячішу температуру води, яку може витримати одяг, відповідно до інструкцій по догляду на етикетці.

Перевірте пляму перед сушінням

Тепло від сушарки залишає плями, тому перевірте, чи пляма вийшла під час прання, перш ніж класти одяг у сушильну машину. Якщо пляма все ще залишається, просто повторіть процес видалення плями.

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