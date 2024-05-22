Існують прості способи, які можуть допомогти вам позбутися статики на вашому улюбленому одязі.

Позбутися від статики на одязі - це доволі складне завдання, але з ним цілком реально впоратися. Якщо ви вивчите цих чотири способи, то ваш одяг більше не буде бити вас струмом.

Як позбутися від статики на одязі

Профілактика чудово підходить для майбутньої купи білизни, але ви можете запитати, що робити, якщо у вас уже є статика в чистому одязі у вашій шафі та ящиках. Ось чотири поради, як позбутися від статики на одязі.

Змочіть одяг: основною причиною статики є сухість. Це легко виправити, зволоживши одяг. Злегка промокніть сухий одяг теплою водою або збризніть одяг антистатичним спреєм або пом’якшувачем.

Зволожуйте шкіру: тертя між сухою шкірою та тканиною є ще одним значним джерелом статичного удару. Щоб позбутися від статики на одязі, втирайте лосьйон у шкіру, щоб зменшити сухість і підвищити вологість поверхні. Креми та зволожувачі не тільки допомагають вашій шкірі сяяти, але й запобігають накопиченню статичної електрики на вашому тілі. Спробуйте нанести на шкіру тальк або дитячу присипку, щоб усунути додаткові липкі ділянки.

Використовуйте простирадла для сушіння: перш ніж надіти одяг, протріть внутрішню частину тканини простирадлом для сушіння, щоб усунути небажані іскри.

Використовуйте метал: магнітний заряд у металі може порушити зчеплення та зняти статику в одязі. Ковзайте по тканині металевим предметом, наприклад вішалкою, наперстком або алюмінієвою фольгою, щоб позбутися від статики на одязі. Ви також можете помістити шпильку всередину одягу, щоб поглинати статику.

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