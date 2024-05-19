Щоб почистити посудомийну машину, вам потрібно всього лиш трохи часу та трохи корисної інформації. Існує п'ять основних кроків, які можуть допомогти вам у цій ситуації.
Як почистити посудомийну машину
Крок 1: Спорожніть посудомийну машину та відключіть її від джерела живлення
Переконайтеся, що ваша посудомийна машина спорожнена та відключена від джерела живлення, перш ніж приступати до усунення несправностей. Порожня посудомийна машина дозволить вам отримати повний вигляд вашої посудомийної машини.
Крок 2: перелийте відстояну воду з посудомийної машини
Потім видаліть воду, що застоялася в посудомийній машині. Це зробить злив доступним під час усунення несправностей. Ви можете зробити це, видаливши надлишок води за допомогою чашки та вимочивши воду, що залишилася, рушниками, пилососом для вологого/сухого очищення або навіть мочалкою для індички та губкою. Обов’язково покладіть тканину або паперові рушники навколо основи вашої посудомийної машини, щоб запобігти витоку води на підлогу.
Крок 3. Перевірте фільтр посудомийної машини
Найімовірнішою причиною занепокоєння щодо дренажу посудомийної машини є брудний фільтр. Частинки твердої їжі, такі як зерна попкорну або вологі шматки паперу з етикеток контейнерів, можуть потрапити у фільтр і не дати воді витікати з вашої посудомийної машини. Переконайтеся, що перелив не спричинений використанням посудомийного засобу в посудомийній машині.
Крок 4: Шукайте інших винних
Якщо ви почистили фільтр, а посудомийна машина все ще не зливає воду належним чином, можливо, є інша причина, чому він засмічений.
Перевірте зливний насос всередині
Іноді скло може розбитися під час миття в посудомийній машині, що може призвести до потрапляння дрібного твердого сміття у випускний отвір зливного насоса. Зніміть зливний насос і пропилососьте місце, щоб видалити сміття і почистити посудомийну машину. Потім замініть зливний насос.
Перевірити утилізацію сміття
Вбудовані посудомийні машини зазвичай зливають воду через смітник, тому, якщо ваша посудомийна машина все ще засмічена, це може бути причиною. Увімкніть утилізацію сміття, щоб прибрати залишки їжі. Якщо ви почуєте гучний звук після ввімкнення сміттєпроводу, це може означати, що сміттєзбірник засмічений, і вам також потрібно усунути несправність.
Ви нещодавно встановлювали або обслуговували сміттєзбірник? Перевірте, чи видалено зливний отвір на посудомийній машині. Цим кроком, яким іноді нехтують, є звичайний помилковий діагноз засмічення посудомийної машини.
Очистіть повітряний зазор раковини
Повітряний зазор посудомийної машини пропускає повітря в посудомийну машину, щоб воно могло належним чином зливатися без створення вакууму. Розташований у верхній частині раковини, він не пропускає нічого, крім повітря. Однак цей повітряний зазор може засмітитися або заблокуватися, що може спричинити проблеми з дренажем у вашій посудомийній машині. Якщо ви помітили будь-які накопичення у повітряному зазорі раковини, очистіть його та переконайтеся, що він щільно закріплений.
Очистіть зливний шланг
Перевірте зливний шланг, щоб переконатися, що він належним чином закріплений на раковині або сміттєзбірнику. Зливний шланг з’єднує посудомийну машину з вашим сміттєпроводом або раковиною та розташований або під раковиною, або позаду посудомийної машини. Якщо він правильно підключений, переконайтеся, що він очищений від їжі або сміття. Ви можете почистити посудомийну машину та її зливний шланг за допомогою розчину для чищення каналізації або зробити його самостійно. Харчова сода та оцет зазвичай використовуються як природний засіб для очищення стоків і можуть бути чудовим рішенням для слабких засмічень. Однак ви можете використовувати більш сильний засіб для очищення стоків для засмічень, які потрібно негайно розчинити.
Ви недавно робили ремонт сантехніки на кухні? Неправильно встановлений зливний шланг під час реконструкції є поширеною причиною того, що посудомийна машина не зливає воду. Зливні шланги можуть перегнутися під час встановлення та призвести до того, що насос не зливатиметься. Іноді зливний шланг має вбудований зворотний клапан для одностороннього потоку і встановлюється назад. Якщо посудомийну машину встановлювали самостійно, дотримуйтесь рекомендацій щодо заміни зливного шланга. Старий дренажний шланг може призвести до зливу та обмежити потік води.
Крок 5: Заплануйте обслуговування
Якщо жоден із цих способів усунення несправностей посудомийної машини не спрацював, усе інше не допомагає, і ви почуваєтеся приголомшеними, заплануйте виклик фахівця. Він зможете уснути проблему та почистити посудомийну машину правильно.