Очистіть зливний шланг

Перевірте зливний шланг, щоб переконатися, що він належним чином закріплений на раковині або сміттєзбірнику. Зливний шланг з’єднує посудомийну машину з вашим сміттєпроводом або раковиною та розташований або під раковиною, або позаду посудомийної машини. Якщо він правильно підключений, переконайтеся, що він очищений від їжі або сміття. Ви можете почистити посудомийну машину та її зливний шланг за допомогою розчину для чищення каналізації або зробити його самостійно. Харчова сода та оцет зазвичай використовуються як природний засіб для очищення стоків і можуть бути чудовим рішенням для слабких засмічень. Однак ви можете використовувати більш сильний засіб для очищення стоків для засмічень, які потрібно негайно розчинити.

Ви недавно робили ремонт сантехніки на кухні? Неправильно встановлений зливний шланг під час реконструкції є поширеною причиною того, що посудомийна машина не зливає воду. Зливні шланги можуть перегнутися під час встановлення та призвести до того, що насос не зливатиметься. Іноді зливний шланг має вбудований зворотний клапан для одностороннього потоку і встановлюється назад. Якщо посудомийну машину встановлювали самостійно, дотримуйтесь рекомендацій щодо заміни зливного шланга. Старий дренажний шланг може призвести до зливу та обмежити потік води.