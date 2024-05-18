Щоб швидше висушити білизну в сушарці, вам потрібно знати кілька ефективних порад та застовувати їх на практиці. Ось про які поради йдеться.
Як швидше висушити білизну в сушарці
1. Очистіть сітку від ворсу
Сушильним машинам потрібен хороший потік повітря, щоб вони працювали належним чином, і очищення ворсинкової сітки – простий спосіб швидше висушити білизну в сушарці. Після кожного завантаження позбавляйтеся від ворсинок, що застрягли на екрані, розгортаючи його пальцями. Цей швидкий крок може заощадити ваш час і головний біль у майбутньому. Приблизно кожні шість місяців обов’язково ретельно очищайте сітку від ворсу:
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Зніміть ворсинку, очистивши весь ворсинок.
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Пропустіть його під гарячою водою з рідким миючим засобом.
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Для чищення використовуйте нейлонову щітку.
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Висушіть сітку для ворсу та вставте її назад у сушарку.
2. Очистіть вентиляційні отвори
Ще одним кроком, який допоможе швидше висушити білизну в сушарці, є перевірка вентиляційної системи сушильної машини та очищення внутрішніх і зовнішніх вентиляційних отворів. Виконайте такі дії, щоб очистити вентиляційні отвори сушильної машини для оптимального потоку повітря:
Внутрішній вентиляційний отвір
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Вимкніть шнур живлення.
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Знайдіть вентиляційний шланг на задній панелі сушарки.
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Від'єднайте шланг від сушарки.
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Очистіть вентиляційний отвір і видаліть ворсинки та пил щіткою або пилососом.
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Знову приєднайте шланг до задньої частини сушарки.
Зовнішній вентиляційний отвір
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Знайдіть витяжний отвір, який зазвичай знаходиться за межами вашого будинку, даху чи горища.
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Зніміть вентиляційну кришку.
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Очистіть будь-який пил і ворсинки всередині вентиляційного отвору за допомогою щітки для чищення сушильної машини або вакуумного шланга.
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Замініть вентиляційну кришку.
Після очищення внутрішньої та зовнішньої вентиляційних отворів знову під’єднайте сушильну машину до стіни та запустіть порожній цикл, щоб очистити залишки пилу та сміття.
3. Не перевантажуйте сушильну машину
Щоб швидше висушити білизну в сушарці, потрібно мати достатньо місця для сушіння в сушарці. У цьому випадку краще менше. Якщо завантажувати сушильну машину меншою кількістю речей, можна швидше висушити одяг, збільшивши потік повітря між речами.
4. Виберіть правильний цикл сушіння
Рекомендації щодо циклів сушіння для певних тканин дивіться на етикетці для догляду за одягом. Автоматичні цикли, як правило, забезпечують найкраще сушіння за найкоротший час.
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