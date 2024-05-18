Ще одним кроком, який допоможе швидше висушити білизну в сушарці, є перевірка вентиляційної системи сушильної машини та очищення внутрішніх і зовнішніх вентиляційних отворів. Виконайте такі дії, щоб очистити вентиляційні отвори сушильної машини для оптимального потоку повітря:

Внутрішній вентиляційний отвір



Вимкніть шнур живлення.

Знайдіть вентиляційний шланг на задній панелі сушарки.

Від'єднайте шланг від сушарки.

Очистіть вентиляційний отвір і видаліть ворсинки та пил щіткою або пилососом.

Знову приєднайте шланг до задньої частини сушарки.

Зовнішній вентиляційний отвір



Знайдіть витяжний отвір, який зазвичай знаходиться за межами вашого будинку, даху чи горища.

Зніміть вентиляційну кришку.

Очистіть будь-який пил і ворсинки всередині вентиляційного отвору за допомогою щітки для чищення сушильної машини або вакуумного шланга.

Замініть вентиляційну кришку.

Після очищення внутрішньої та зовнішньої вентиляційних отворів знову під’єднайте сушильну машину до стіни та запустіть порожній цикл, щоб очистити залишки пилу та сміття.